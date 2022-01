“Vamos a Milán; teníamos cita para un test de antígenos y ya no llegamos”

A media mañana, Rubén Fernández era el último de una fila del medio centenar de personas que estaba esperando en las inmediaciones del aeropuerto de Vigo para subir al autobús que posteriormente los trasladaría hasta Santiago de Compostela. Explicaba que, desde allí, cogerían el vuelo a Madrid que en la terminal viguesa se había cancelado y que saldrían con más de una hora de retraso: “Empiezo el año con esta anécdota”.

La aparición de un bache en la pista del aeropuerto vigués el pasado jueves obligó a cancelar desde el 31 de diciembre todas las operaciones de llegada y salida en la terminal. Así, el inicio de año para centenares de pasajeros que tenían programados sus vuelos desde Vigo fue el de cargar las maletas en los taxis para intentar llegar a tiempo a otro aeropuerto o la de esperar a ser trasladados en autobús, como el caso de Rubén Fernández, quien también mostraba su preocupación al tener que hacer escala en Madrid para viajar a Reino Unido y contaba que “me preocupa perder el enlace porque el test de antígeno que llevo ya no serviría después de 48 horas. Además, al llegar a Reino Unido tengo que hacerme una PCR y guardar cuarentena hasta que lleguen los resultados, por lo que a lo mejor podría perder unos días de trabajo”.

Un poco más adelante se encontraba Andrea López, que viajaba a Gran Canaria y apuntaba que ya no llegaba a tiempo para coger el avión de Madrid que posteriormente la llevaría a su destino. En este sentido, esta joven aseguraba que “reclamaré, porque a Gran Canaria ya no sé si voy a poder llegar hoy o mañana”.

En el interior de la terminal, tanto en el panel de llegadas como de salidas, se podía constatar que la práctica totalidad de los vuelos habían sido cancelados. Justo en las puertas giratorias, María Teresa Varela y su familia comprobaban dichos paneles cuando fueron avisados de que un nuevo autobús partiría hacia Santiago. Esta viguesa comentaba que “nos vamos de vacaciones a Milán y esta mañana llamamos al aeropuerto y a la compañía y nos dijeron que no había problema. Fue al llegar cuando nos dijeron que no había vuelos hoy. Tenemos cita para hacernos test de antígenos en Madrid, todo ya pagado, y ya no llegamos a tiempo. Y a ver si nos cambian el avión para poder llegar hoy a Milán...”

Hasta las 13.00 horas de ayer, al menos tres autobuses prácticamente completos tuvieron que trasladar a pasajeros hasta los aeropuertos de Santiago y de A Coruña.

Da comienzo la reparación

Hasta la terminal de Vigo se desplazó la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, para conocer el estado de las actuaciones de reparación que ya dieron comienzo ayer. Según explicó, el bache, de unos siete metros de longitud y dos metros de amplitud, se encuentra situado a 200 metros del umbral de la cabecera 19 de la pista y fue detectado en una revisión rutinaria. Tras constatarse un aumento considerable de las dimensiones del agujero, fue el 31 de diciembre cuando se optó por cerrar la pista al tráfico aéreo.

Larriba anunció que la empresa Francisco Gómez y Cía, encargada de ejecutar las obras de reparación en la pista, “ya puso en marcha las dos plantas de conglomerado asfáltico caliente para empezar con la reparación”. Se espera que el aeropuerto pueda retomar la actividad con normalidad a partir de mañana y Larriba indicó que durante Año Nuevo se vieron afectadas “9 operaciones de llegada y 9 de salida con destino u origen de Madrid, Barcelona y Tenerife Norte”.