Puede que este año, los festejos de Fin de Año no se alarguen hasta altas horas de la madrugada. Las restricciones impuestas para tratar de frenar el avance de la pandemia harán que muchas personas no celebren el comienzo del año de la manera a la que estábamos acostumbrados pero seguro que todos, más o menos, vamos a trasnochar.

Si hay algo por lo que se caracteriza el día 1 de enero es por la vida sedentaria. Las celebraciones nos dejan ko y lo único que nos apetece es tirarnos en el sofá disfrutando de una buena película y comiendo algo rico pero, cocinar ese día también se nos hace un poco bola por eso, hoy te traemos la solución para que disfrutes de tus comidas favoritas sin tener que moverte de casa.

Aquí tienes una lista de algunos de los restaurantes más exitosos de Vigo que el día 1 te harán llevaran a casa sus mejores platos. Todos ellos tienen servicio a domicilio que podrás solicitar desde aplicaciones como Just Eat, sus páginas webs o incluso sus redes sociales.

Dada la situación sanitaria que estamos viviendo, algunos de ellos incluso han optado por ofrecer el servicio presencial el día de Año Nuevo por si prefieres salir a airearte y disfrutar de una buena comida en un restaurante.

Galipizza, sabores gallegos de la mia mamma

Nunca un plato tan italiano tuvo un sabor tan gallego. Es todo un referente en la gastronomía local y desde su establecimiento en la calle Rosalía de Castro seguirá sirviendo a domicilio las pizzas que los han hecho famosos: 5 queixos galegos, lacón con grelos, pulpo San Froilán…

Aunque las pizzas son su mayor reclamo, en la carta de Galipizza se pueden encontrar también hamburguesas, su particular versión de los perritos calientes (Bur-dogs) o bocadillos que han llegado a conquistar los paladares más exigentes de Madrid Fusión.

Las hamburgesas descaradas de Goiko Grill

La cadena de hamburguesas gourmet que nació en la crisis de 2013 cuando un médico MIR decidió llevar a cabo su sueño de abrir un restaurante se ha ganado el aplauso de los ‘foodies’ de Vigo, que la colocan entre los mejores sitios de la ciudad para disfrutar de un plato tan característico de la comida americana.

Su te apetece empezar el año disfrutando de una rica y grasienta hamburguesa este es tu sitio. De su cocina a tu casa sin que tengas que sacarte el pijama.

Las delicias japonesas de Tsuki Sushi

Comida rica y con una buena relación calidad-precio, aseguran la mayoría de las opiniones sobre este restaurante de comida japonesa en Vigo que se pueden leer en las aplicaciones para pedir comida a domicilio.

Ubicado en el entorno de Plaza de la Indepedencia, Tsuki Sushi ofrece todos los platos de una de las gastronomías que más pasiones levanta en el planeta: sushi, sopas, tempuras y algún que otro postre se mezclan en una carta en la que destacan sus gyozas, a juzgar por los mismo comentarios que aplauden a este establecimiento.

¡Ándale México! Platero’s Tex-Mex

¿No temes a los chiles porque eres de los que le gusta jugársela con los pimientos de Padrón? ¿Eres de los que les gusta mojar el nacho en un buen guacamole? Si has dicho sí, coincides con cientos de vigueses que han probado y valorado la comida del restaurante mexicano Platero’s Tex-Mex.

Desde un pequeño local de Praza da Constitución salen los platos que quieren estimular tu paladar y, como diría Jordi Cruz en MasterChef, darle un poco de rock and roll a tus papilas gustativas: burritos, chiles y guacamole completan una pequeña y estimulante carta.

Al rico kebab de Istambul Doner Kebab

Es, sin duda, el plato turco que ha conquistado al mundo. No hay ciudad que no cuente por docenas los establecimientos de este tipo y Vigo no podía ser menos. De entre la decena abiertos en la ciudad olívica, Istambul Doner Kebab parece ser el ganador claro entre los vigueses.

El local de Torrecedeira se sitúa siempre entre los primeros puestos de las aplicaciones para pedir a domicilio pese a la competencia y una carta más que reconocible: kebabs, durums o lahmacums que dejan buen sabor de boca.

Un toque exótico: Koa Poke

Esta exótica propuesta puede ser una de las alternativas más saludables para empezar el año después de los excesos. Localizados en la calle Oporto de la ciudad olívica, desde su local envían a casa las propuestas de un plato cuyo origen se ubica en Hawai en el que se mezclan pescados.

La alta taberna de Valdevez

Valdevez, local de referencia en el Casco Vello no dejará de servir sus mejores platos. El establecimiento estará abierto por la tarde tanto para degustar su menú en el local como para que te lo lleven a la puerta de casa.

Nikkó espacio gastronómico

Para los paladares más exigentes está este japonés fusión, que combina a la perfección recetas asiáticas con productos locales. Cambia la carta con frecuencia para no dejar de sorprender, y dispone de postres típicos japoneses para completar la experiencia.