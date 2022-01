No hay Nochevieja sin sus incidencias. Esta madrugada los petardos, algún botellón y salidas humanitarias han sido los principales focos de avisos durante las celebraciones de Fin de Año en Vigo. Las últimas restricciones, que marcaban el cierre del ocio nocturno a las 03:00 además de establecer un toque de 'no queda' desde esa misma hora y hasta las 06:00h tanto en espacios públicos como privados -estos últimos con un buen número de matizaciones- no evitó las salidas de la Policía Local y los bomberos.

La ciudad hoy amanecía con restos de botellones y algún desperfecto en la decoración Navideña. Según informan desde la Policía Local los agentes í tuvieron que acudir a la Plaza de Portugal para disolver un botellón que quedó resuelto tras la llegada de los agentes. Las patrullas también estuvieron rondando la "gran aglomeración" de Montero Ríos, por la que la Policía Local recibió numerosas llamadas de hosteleros. Alrededor de 1.500 jóvenes se congregaron en la calle con bebida y música. Una vez más los petardos protagonizaron algunos buenos sustos. En un caso rompieron en cristal de un salón en Serafín Avendaño y prendieron en un árbol de Navidad en García Barbón, afectando a la fachada de un bajo. También en Jenaro de la Fuente un petardo lanzado desde un balcón terminó entrando en casa de unos vecinos. Tiran un petardo por el balcón y acaba en casa de unos vecinos



Feliz 2022 pic.twitter.com/BxJrlKELy1 — SocialDrive (@SocialDrive_es) 1 de enero de 2022 Los bomberos tuvieron que acudir a incendios en contenedores en diferentes puntos de la ciudad: Luis Taboada, Doctor Carracido, Avenida de Galicia, José Gómez Posada, Guixar o Travesía Foxos. A estas incidencias se le suma un buen número las salidas por ayuda humanitaria para atender a personas mayores que se habían caído en su domicilio. Un total de 27 llamadas por "fiestas" en pisos La Policía Local informó de un total de 27 requerimientos de vecinos por ruidos en viviendas por todo Vigo: música muy alta y lanzamiento de petardos, en su mayoría en pisos situados en la calle Aragón, Camelias, Tomás Alonso, Urzaiz, Teixugueiras, Burgos o Gran Vía, entre otros sitios. El dispositivo especial de la Nochevieja de la Policía Local, formado por un total de 12 agentes repartidos en seis patrullas, tuvo que actuar también para cerrar algún que otro local de hostelería que incumplía los horarios, como fue el caso de un restaurante en la calle Cuba que a las dos de la mañana tenía gente en su interior. Según confirmaron fuentes policiales estos fueron hechos aislados.