Me fui con Maribel y Nemesio Barxa, residentes en esta sección como un DJ en discoteca, a comer al Pigmalión. Concurrida la terraza ese día, donde vi a Suna, Begoña Cantero, Nuria Fábregas... Se podría afirmar que el Pigmalión es heredero del Mosquito no solo por su misma filosofía de cocina tradicional sino porque en esta última etapa lo lleva el nieto de Pedro Cantero y de mi Carmiña Valverde, el bisnieto de aquella Carmen Roel que lo abrió en 1930. Y el hijo de José Luis Cantero, que tiene esas gulas Illa Nova de su factoría en Tui. Pero me estoy liando porque lo único que quería decir es que, tras unos jurelitos en vinagreta, atacamos un cocido en su máximo esplendor, diga lo que diga Nemesio Barxa, que como es de Ourense se cree que los de Vigo tenemos mucho que aprender en eso. Sí, hombre, sí.

¡Vaya conciertazo el de Tony & Elio dos Santos! No suele comentar a posteriori mi amigo Tony Lomba sus conciertos, pero le vi levitar comentando el que dio con Elio dos Santos el martes noche. Unas 30 personas por exigencias pandémicas parecen pocas pero, cuenta él, “nos hicieron sentir como si estuviésemos en Wembley, en el Wizink Center... Fue un conciertazo de 32 personas. Entre ellos estábamos Elio dos santos & me. Lo dimos todo. Lo dieron todo. Gracias a La Fábrica de Chocolate que nos metió en su salón y nos dejó hacer lo que más deseábamos. Sentir la Música Ligera hasta las entrañas. Fue increíble, inolvidable pero repetible”. Eso mismo harían allí mismo al día siguiente. ¡Bien por Tony & Elio! En el Sibarita, con gozo Me fui con un varón y cuatro damas, todos de dudosa moralidad, a conocer El Sibarita. A fe mía que fue un gozoso hallazgo. El bar está en Elduayen, 6 pero podría brillar perfectamente por su estética en las mejores calles de bares de diseño de Madrid o Barcelona. Gus García Machuca –que ya tiene un pub en Real– puede sentirse satisfecho del producto conseguido tras la valentía de su inversión, tanto por el continente como por el contenido de ese espacio para el que contó con Raúl Lamarca y que pasó por múltiples usos desde aquel comercio de zapatos que yo recuerdo hace mucho, quizás Novus. Variada su oferta vinatera y cervecera, interesante su carta de tapas... no pretenda el visitante hallar los mismos precios que en un bareto cualquiera. Lógico que cobre más un bar que prestigia a Vigo en zona de futuro. Aunque ahora entre trincheras.