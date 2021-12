Médicos de familia vigueses, sobre el nuevo protocolo del COVID: “La gente está llena de dudas”

La Atención Primaria del área sanitaria de Vigo, el primer nivel asistencial, también en esta batalla contra la pandemia, lleva meses completamente colapsada. Las agendas de los médicos de familia rebosan a diario de pacientes, no hay personal suficiente y ahora, por si todo esto no fuera poco, en los centros de salud también tienen que dirimir con los nuevos protocolos, especialmente tras la decisión de la Comisión de Salud Pública de reducir la cuarentena a siete días a los contagiados con COVID asintomáticos, al igual que la de las personas no vacunadas que han sido contactos estrechos de un positivo. Estos cambios han provocado la entendible confusión en la población. Desde el anuncio de las nuevas medidas, los centros de salud de Vigo están recibiendo consultas constantes de pacientes con COVID preguntando dudas, cómo les afectan estos cambios y otras preguntas. “La gente está confundida”, asegura el doctor Alberto Pazos, del centro de salud de Pintor Colmeiro, donde la plantilla está muy mermada.

Hay que recordar que los médicos de familia piden pruebas para pacientes con sospecha de estar contagiados, hacen un seguimiento de los positivos y obviamente también atienden otras patologías. Todo esto ha provocado que muchos de ellos, como el propio Alberto Pazos, esté viendo en las últimas semanas una media de entre sesenta y setenta enfermos diarios entre consultas presenciales y telefónicas. Una agenda inasumible para un profesional y que puede provocar que la atención a los pacientes se pueda resentir, porque los médicos no pueden dedicarle el tiempo necesario a cada uno de ellos. Estas agendas desbordadas provocan además un agotamiento importante en los facultativos, en una profesión precisamente en la que cometer un error puede ser fatal. “Estamos atendiendo a gentes con síntomas graves. Y con la situación actual de colapso nos exponemos a cometer algún fallo en la consulta, y en caso de hacerlo podría ser irreversible”, explica Alberto Pazos. Manuel Moreira, de la CIG, considera que en esta sexta ola no se ha avanzado nada para intentar mitigar el colapso en la Atención Primaria viguesa. “Las medidas que está anunciando la Consellería no tienen ni tendrán impacto real”, asegura. Se refiere concretamente a la propuesta de que personal ya jubilado se reincorpore a los centros de salud. En Vigo consideran que dada la situación actual, los profesionales retirados que quieran volver a ponerse la bata blanca serán muy pocos. Y hay que recordar que los Puntos de Atención Continuada (PAC) del área sanitaria de Vigo también están completamente desbordados. En estos centros se atienden todas las urgencias cuando los ambulatorios están cerrados. Y el pasado fin de semana, tanto en el PAC de la ciudad como de otros municipios como Ponteareas hubo médicos que en solo una guardia llegaron a atender a unos cien pacientes entre consultas telefónicas y presenciales. “En caso de no poner medidas efectivas, esto va a ir a peor. Y acabamos asumiendo como normal que haya centros de salud que no cuenten con servicio de pediatría”, lamenta Manuel Moreira.