El Bono Cultura, éxito rotundo (otra vez) en Vigo

El plazo para canjear los Bono Cultura llega hoy a su fin y las librerías de la ciudad eran ayer un hervidero de gente que apuraba sus compras para beneficiarse del descuento del 50% en los diferentes productos fijados en esta campaña de la Xunta de Galicia para impulsar al sector cultural. Lo constataban así desde Versus librería, que apenas pudieron atender el teléfono debido al gran volumen de gente que visitó el establecimiento para hacer uso de dicho bono.

Fue precisamente esta librería viguesa una de las que más operaciones realizó en el marco de esta iniciativa que, hasta la fecha, ya supera en la ciudad olívica las 16.000 transacciones, según datos ofrecidos por la Consellería de Cultura. Estas cifras implican un 32% del total de ventas efectuadas en el marco de la campaña en el resto de Galicia, lo que sitúa a la urbe viguesa como una de las ciudades de toda la comunidad gallega con mayor dinamismo en las compras en el sector cultural junto con Santiago de Compostela.

En el ránking de mayor facturación, se sitúan a la cabeza Librouro, Espazo Lector Nobel o la Casa del Libro, que alcanzaron el límite de gasto de 40.000 euros tras la ampliación de crédito de los Bono Cultura aprobada por la Xunta a principios del mes de diciembre, mientras que otras como Banda Deseñada Cómic está muy cerca de llegar al tope establecido. Según indicaron desde la Consellería de Cultura, si bien es cierto que las librerías de la ciudad concentraron el mayor número de operaciones relacionadas con el bono cultural, también hubo otro tipo de negocios que acumularon gran parte de las ventas, entre ellos Honky Tonk Discos o Multicines Norte.

Desde Librouro, Xurxo Patiño destacó que “o balance da campaña é moi positivo e sen dúbida foi un acerto a ampliación do bono. O feito de que houbese un límite favoreceu que outras librarías máis pequenas puideran beneficiarse e tamén aproveitar para darse a coñecer, polo que o impacto no eido do libro foi moi importante. No noso caso, as vendas incrementáronse en novembro e sería interesante que este tipo de iniciativas se levaran a cabo tamén noutras épocas de menos movemento, porque o sector cultural foi un dos gran damnificados da pandemia”.

Patiño explicó que Librouro alcanzó el máximo de facturación hace un par de días e indicó que las principales ventas estuvieron relacionadas con la novela y la literatura juvenil. En este sentido, gracias al Bono Cultura afirma que a la librería se acercó “moitas persoas fóra dos clientes habituais e moita xente nova”.

Desde la Consellería, el secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, apuntó que “estamos moi contentos coa acollida porque, coas máis de 600 entidades adscritas e cos 39.000 usuarios que descargaron o Bono podemos dicir que cumprimos os obxectivos que nos fixamos”. Asimismo, Lorenzo destacó que “o comercio libreiro foi o maior beneficiado e iso explícase porque Galicia ten unha importante rede de librarías. Por outra banda, a falta dos datos finais, Vigo é unha das cidades que maior dinamismo rexistrou e isto é precisamente porque conta con unha boa rede de librarías”, concluyó.