La nueva ola de la danza contemporánea en la ciudad

En este reportaje salen solo seis, pero podrían ser muchos más. Vigo –también Galicia– está forjando una sólida cantera de bailarines y bailarinas que están llamados a ser el futuro de una disciplina artística invisibilizada y con escaso apoyo institucional: la danza contemporánea. Todos han nacido entre los años ochenta y noventa y hoy se encuentran en plena efervescencia de su carrera profesional. Juntos acumulan premios prestigiosos, giras por todo el Estado e incluso estrenos en algunos de los teatros más influyentes de la escena nacional.

El más joven de ellos es Xián Martínez. A sus veinticinco años, este vigués ya ha traspasado varias veces la frontera con su cuerpo. La Ópera de Lille, en Francia, o la Staatsoper de Berlín son solo algunas de las tablas más reputadas que ha pisado.

Durante este año ha dirigido el espectáculo Pioneiras, una producción que pretende “rendir homenaje a las mujeres que iniciaron la batalla por la igualdad, acompaña a los que siguen luchando y conmemora a las que no tuvieron la oportunidad de ganar”, explica el joven coreógrafo. A día de hoy, Xián vive en Euskadi y lamenta no poder “vivir dignamente” en su tierra: “En Galicia, por desgracia, no tenemos una infraestructura profesional que nos permita vivir con un salario digno”.

Su compañero Diego Pazó comparte con Xián exilio –él en Navarra– y también alguna opinión: “Si hubiese podido quedarme en Galicia, lo habría hecho. Pero aquí es imposible, por ejemplo, encontrar salas públicas para ensayar. Teníamos Vigosónico, pero se lo han cargado”.

Diego acaba de ganar, junto a su pareja, Lucía Burguete, el 1°Premio en el VIII Certamen DanzaXtrema en Cáceres y, juntos, ya están preparando una masterclass que impartirán en Italia durante tres semanas como artistas invitados. Además, forma parte del elenco de la compañía del reputado coreógrafo madrileño Jesús Rubio.

A él y a Marcia Vázquez les une un pasado común en lo personal y en lo profesional. Ambos forman parte de las primeras promociones del centro coreográfico navarro La Faktoria. Tras estrenar a finales de verano su primer solo, Onde pousa a humidade, en el festival Corpo(a)terra, su vida profesional ha dado un vuelco.

La pieza es un proceso de investigación que ahonda en la espera y su relación con el cuerpo. Se inspira en la Costa da Morte, una de las costas con más naufragios de Europa. Su trabajo la ha llevado a ganar un premio en el festival DZM(Cáceres), en el festival Pepa Cases (Valencia) y en el Espacio Crack (Cáceres). Marcia tiene una reivindicación clara que echó en falta cuando decidió dedicarse a la danza: “En Galicia deberíamos tener una formación en danza pública y de calidad”.

Tanto Marcia como Diego M. Buceta han recibido clases de una de las referentes de la danza contemporánea en Galicia, Olga Cameselle. Ahora, Diego trabaja a diario por vivir de la danza compaginando “muchos proyectos en muchos lugares diferentes”.

Este bailarín vigués ha ganado el Premio de la Crítica del Certamen Coreográfico de Madrid y viene de estrenar, bajo la dirección de Lucía Martoes, El ojo del huracán en Teatros del Canal en Madrid. Un proyecto de investigación corporal que parte de la acción de girar, y de cómo la permanencia en esta acción nos puede transformar y permitir que emerja y sea perceptible lo personal y lo sutil.

Fran Martínez también tuvo como primera mentora a Olga Cameselle, a quien la ciudad le debe gran parte de esta nueva ola de bailarines. Aunque empezó con 18 años aquellas primeras clases, hoy, Fran es intérprete en el Colectivo Glovo y ya acaba de ganar dos residencias artísticas en el Teatro Pradillo en Madrid y en L’Estruch, una fábrica de creación de Sabadell dedicada a la producción, difusión y formación artística contemporánea de las artes en vivo.

Junto a su hermano Diego y Belén Bouzas forman la compañía Pálido Domingo que trabaja mano a mano con el Centro Dramático Galego.

Aunque Clara Ferrao no es de Vigo, lleva tantos años asentada en la ciudad que es como si lo fuese. Sus últimos trabajos son Miñaxoia, premiada en el Certame de Artes do Corpo de Ourense 2019, en el certamen de La Espiral Contemporánea de Santander 2019 (premio a la mejor intérprete) y en el DZM 2018 (premio a la mejor intérprete) y Desexo, piezas creadas bajo la dirección de Maximiliano Sanford. Al igual que sus compañeros de profesión,_Clara también lamenta cierta desidia por la danza en las instituciones: “Para mí hay un problema fundamental aquí. Habiendo tantísimos auditorios en Galicia, apenas hay programación de danza. Necesitamos esa infraestructura para dignidicar nuestro trabajo”.