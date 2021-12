El ocio nocturno se queda sin opciones ante las restricciones para Nochevieja

Temían que pudiese pasar y, al final, ha pasado. Las nuevas restricciones anunciadas ayer por el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, han golpeado con dureza a la hostelería y al ocio nocturno en el que es, con toda seguridad, el mejor día del año para facturar: la fiesta de Nochevieja.

“¿Dónde está el dinero que no voy a ingresar en el mejor día del año?” Ana Magdalena - Dueña de la Sala Kominsky

Ana Magdalena, propietaria de la sala Kominsky en la calle Irmandiños, no puede contener el enfado nada más coger el teléfono: “Esto es un cachondeo absoluto. Nos avisan a tres días de fin de año de que si abrimos solo vamos a poder hacerlo hasta las tres. ¿Qué se creen que somos? ¿Sus muñecos?”, denuncia la también integrante de la Asociación Churruca.

Ana denuncia que están truncando su estabilidad económica: “¿A cuánto se supone que tengo que cobrar las copas para que me compense abrir y pagar el sueldo de cuatro personas? ¿Dónde está el dinero que no voy a ingresar en el mejor día del año?”, denuncia.

A Ana, al igual que a muchos de sus vecinos hosteleros, la noticia la ha cogido descargando existencias: “Estamos haciendo grandes desembolsos para pagar toda la mercancía que se suponía que íbamos a vender en las fiestas. ¿Ahora qué? Feijóo había dicho que el cierre no estaba sobre la mesa”.

1 El ocio nocturno: o todo o nada El ocio nocturno podría abrir en las condiciones actuales con el horario limitado hasta las 3 de la madrugada. Depende de la decisión del sector y la Xunta. 2 La hostelería podrá abrir hasta las 00.00 h A partir del día 30, la hostelería cerrará a las 00.00 todos los días, excepto los viernes y sábados, que podrá extender su apertura una hora. 3 Certificado COVID-19 obligado para todos Con la entrada en vigor de estas medidas, su uso se hace extensible a todo el día, igual que venía ocurriendo con los restaurantes._ 4 Prohibido el consumo en la barra  El servicio en barra estará prohibido y el número máximo de personas por mesa en la hostelería se fija en 8 en interiores y 10 en exteriores.

Al igual que su compañera, Senén Vaamonde, propietario de la Sala Doppler, también se plantea cerrar porque no ve una rentabilidad clara para la noche señalada: “Ahora mismo, la idea que tengo es cerrar y no volver a abrir hasta el 18 de enero, que es cuando acabarían las restricciones”. A juicio de Senén, la Xunta de Galicia ha planteado estos horarios “para forzar los cierres sin ser ellos los culpables y así denegar cualquier tipo de indemnización en un futuro”.

“Ahora mismo, me planteo cerrar hasta el 18 de enero. No nos dejan opciones” Senén Vaamonde - Dueño de la sala Doppler

El Govern de Catalunya, por ejemplo, destinará 20 millones de euros a paliar los daños económicos que se deriven de las restricciones de Nochevieja. En el caso de Galicia, por ahora, el Gobierno gallego no ha adelantado la formalización de ninguna línea de ayudas en esa dirección. Ni siquiera el propio presidente de la Xunta compareció ayer para dar las malas noticias. Le dejó todos los focos y la responsabilidad mediática a su conselleiro del ramo. Con este contexto, el dueño de la sala Doppler cree que los tiempos de respuesta de la Administración gallega responden a “intereses políticos”. Ahora, Senén y su equipo están sumidos en una suerte de lluvia de ideas a contrarreloj: “Hasta me he planteado dar las campanadas dentro de la sala”.

“No parece que planteen soluciones o salidas para esta situación” Billy King - Dueño de la IGUANA

Fomentar la fiesta privadas

Ambos empresarios consideran que, lejos de ayudar a controlar los contagios, el cierre del ocio nocturno puede fomentar la celebración de fiestas privadas. “La semana pasada, muchos de mis clientes ya tenían organizadas fiestas privadas para cuando cerrásemos nosotros”, argumenta la propietaria de la sala Kominsky. Tras el anuncio de las nuevas restricciones, explica, “simplemente las adelantarán en el tiempo”. Si el escenario que plantean los hosteleros llegase a producirse, controlar las medidas sanitarias sería “prácticamente imposible”. “Nosotros garantizamos personal dedicado casi en exclusiva a seguir los protocolos. ¿No es más seguro que todo pase en nuestros locales?”, remata Magdalena.

Devoluciones de entradas

Al dueño de la sala Mondo, una de las referentes de la noche viguesa, el anuncio que dio ayer el conselleiro le ha trastabillado todos sus planes. Con casi la mitad de las entradas vendidas, la sala que regenta Pablo Iglesias es uno de los locales que ofrecía una oferta de fin de año más completa: entrada de 50 euros y barra libre hasta la hora de cierre. Ahora, se ven abocados a “realizar una devolución masiva”. En Mondo ya se anticiparon a lo que pudiera pasar” y tan solo pusieron a la venta la mitad de los tickets.

“Esto tenía que haberse decidido mucho antes para dejarnos margen” Pablo Iglesias - Dueño de la Sala Mondo

“Estamos esperando a saber la hora definitiva de cierre para ver cómo reformulamos la fiesta de fin de año”, explica Iglesias. Él es uno de los pocos propietarios de salas que todavía tienen en mente abrir “a pesar de las dificultades impuestas”. “Lo más probable es que hagamos una fiesta más reducida y con entradas más baratas, proporcionales al tiempo que se va a poder disfrutar”, expone.

En su opinión, la Xunta de Galicia debería haber actuado antes: “Ahora todos tenemos a nuestros trabajadores dados de alta en la Seguridad Social y toda la mercancía comprada. Apenas tenemos margen”

En su lucha por adecuarse a las exigencias protocolarias derivadas de la pandemia de coronavirus, el gerente de Mondo invirtió “mucho dinero” en renovar y dar más potencia al sistema de ventilación o cambiar el mobiliario. “Ahora me encuentro con que, en las mejores fechas para facturar, nos cortan en seco. En Navidades nosotros conseguimos un porcentaje muy importante de nuestros ingresos anuales. Si enero y febrero ya son de por sí meses de pérdidas, este año que entra será todavía peor”, termina.