Los menores de cincuenta responden de forma masiva a la llamada para la dosis de refuerzo

Mientras la pandemia sigue castigando de forma severa al área sanitaria de Vigo, con 837 nuevos contagios en un día (el total de personas que tienen COVID en la actualidad ya roza los 8.000) con un índice de positividad completamente desbocado (el 34% de las pruebas realizadas en la última jornada fueron positivas), el Sergas acelera en la administración de la tercera dosis de la vacuna. Esta semana ha empezado la campaña en el grupo de edad de entre 40 y 49 años y, de momento, parece que la población está respondiendo de forma masiva. Prueba de ello es que durante los dos primeros días en los que se empezó a convocar a este colectivo en el Ifevi, casi el 100% acudió a su cita.

Ayer sin ir más lejos por la mañana había agendados 4.130 ciudadanos de este grupo de edad, y casi todos ellos fueron al Ifevi. Personas de Vigo y de municipios como Salceda, Arbo, Redondela, Porriño y otros del área sanitaria llenaban ayer los puestos de vacunación del recinto ferial. Entre ellos había muchos que acudían a ponerse la dosis de refuerzo, que literalmente es la segunda, no la tercera, porque pasaron el COVID y por tanto solo necesitaron previamente un pinchazo para ser inmunizados. Entre ellos se encontraba Diego Rodríguez, vecino de Salceda de Caselas. “Pasé el virus en enero y me vacunaron en verano. Esta ahora es mi segunda dosis. En mi familia somos cuatro y nos contagiamos tres. Por eso no dudé cuando me convocaron para venir a ponerme esta inyección de refuerzo”, aseguró tras recibir la inyección.

“Yo tampoco tuve ninguna duda cuando me avisaron”, afirmó Verónica Fernández, vecina de Redondela de 45 años. También pasó el coronavirus, por lo que esta es su segunda dosis. En su familia hay personas de alto riesgo, como su padre, que padece Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), por lo que las medidas para prevenir contagios son muy elevadas. Es más, toda las personas que cenaron juntas en Nochebuena se sometieron antes a una prueba de antígenos para comprobar que estaban sanas. “Y ahora yo con esta nueva dosis me quedo más tranquila”, afirma Verónica, que cuando se vacunó por primera vez le pusieron AstraZeneca y ahora le han puesto Moderna. También Ruth Barros, que estaba ayer poniéndose la inyección de refuerzo, ha apostado desde el inicio de la pandemia por extremar las medidas de prevención. “Más allá del trabajo, no tengo ninguna relación social. Mi familia formamos un grupo burbuja y de ahí no salimos”, explica.

El trajín diario en el Ifevi es constante. Aunque esta semana se haya iniciado la tercera dosis al grupo de edad de entre 40 y 49 y el proceso a los mayores de cincuenta finalizó el pasado viernes, lo cierto es que todos los días, tal y como afirma María Amosa, una de las enfermeras coordinadoras de vacunación en el recinto ferial, aparecen cientos de personas que no se quisieron vacunar en su momento y que ahora acuden a hacerlo ante la exigencia del certificado COVID para entrar en bares, restaurantes o gimnasios. “Ya no nos sorprende nada”, reconoce esta profesional sanitaria. Hay que recordar que la entrada en el Ifevi ahora es “libre”, es decir, todos aquellos que no se han vacunado hasta ahora o que no han podido acudir el día de su cita, pueden ir directamente al recinto ferial para que le administren la inyección contra el COVID. A algunos también se les está ofreciendo, al tiempo que se ponen la tercera dosis contra el coronavirus, la vacuna de la gripe.

Adiós a las pruebas sin cita en el Náutico

Una de las novedades más importantes que entran hoy en vigor en la ciudad tiene que ver con las pruebas gratuitas. Se acabaron las colas de personas que acuden a la explanada del Náutico sin cita para hacerse una prueba en el Punto de Atención Móvil (PAM) habilitado por el Sergas. Y es que a partir de ahora este dispositivo se reservará únicamente para hacerse pruebas prescritas por los centros de salud, los PAC, Medicina Preventiva o cualquier otro servicio de la sanidad pública. Es decir, ya no se podrá ir de forma voluntaria. No obstante, la Consellería de Sanidade ha activado un sistema de autocita a través del enlace https://coronavirus.sergas.gal/cribado/Rexistro.aspx, para realizarse test de antígenos de saliva en los puntos habilitados en la estación de tren de Guixar y en Vialia. El Sergas recuerda que en estos dos lugares, en caso de no tener cita, únicamente se les hará pruebas a los usuarios de Adif, previa presentación del billete del correspondiente viaje.

En cuanto a la situación asistencial provocada por el COVID, los hospitales de Vigo registraron en la última jornada seis nuevos ingresos para un total de 86 pacientes hospitalizados con coronavirus, 16 de ellos en la UCI.