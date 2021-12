El cierre ‘sine die’ del único espacio de creación musical público de Vigo

Un año, nueve meses, y quince días. Ese es el tiempo que lleva cerrado el único espacio de creación musical público de Vigo: Vigosónico. Cinco salas de ensayo, un estudio de grabación con equipamiento profesional, un aula de informática equipada con doce ordenadores, una sala de conferencias y dos aulas preparadas para la docencia son solo algunas de las estancias que cogen polvo desde el trece de marzo de 2020. Ese fue el día en que todos los servicios no esenciales del Concello de Vigo echaron el cierre a causa de la pandemia de COVID-19. ¿Qué diferencia a Vigosónico del resto? Es el único que todavía sigue cerrado a cal y canto. Se ha convertido, de facto, en un almacén de hormigón en el que guardar material profesional de sonido.

Y no solo es que Vigosónico vaya camino de cumplir dos años cerrado, lo más relevante es que en diciembre del año 2020, el Concello de Vigo, capitaneado por Abel Caballero, decidió no adjudicar el contrato con el que una empresa concesionaria gestionaría el espacio multiusos durante el 2021. Esa empresa ya había ganado la licitación, pero, alegando razones sanitarias, la Concellería de Xuventude decidió echarla abajo.

Con esa decisión, los cuatro trabajadores del recinto pasaron de estar en ERTE a ocupar un puesto más en la cola del paro. La noticia les llegó el 24 de diciembre del pasado año y, aseguran, entonces tenían la esperanza de volver a sus puestos de trabajo. Todavía hoy albergan ese deseo, pero apenas tienen garantías institucionales al respecto.

El Concello canceló la concesión de Vigosónico el pasado diciembre alegando razones sanitarias

Fuentes del Concello reconocen que, a día de hoy, no cuentan con servicios específicos, públicos y en activo para que la juventud viguesa pueda desarrollar sus inquietudes musicales. Sin embargo, dicen estar trabajando en una “alternativa” para la que no tienen fecha estimada de salida ni avance de contenido. Las mismas fuentes han explicado a FARO que la idiosincrasia de Vigosónico “hace que sea complejo cumplir los protocolos y las medidas sanitarias”. Los músicos que se han quedado sin salas de ensayo y sin estudio de grabación, en cambio, no están de acuerdo.

“Tiven que esperar oito meses para recuperar os meus instrumentos” Jacobo Mouriño - Músico del GRUPO DIOIVO

Jacobo Mouriño, integrante de la banda Dioivo, cita media docena de concellos cercanos que ya han puesto en marcha sus salas de ensayo públicas, además de todas las privadas de la ciudad de Vigo. “Para nós foi un golpe moi duro quedar sen sala de ensaio. Ademais, cando botaron o peche, os nosos amplificadores e os nosos instrumentos quedaron alí. Tivemos que esperar oito meses para recuperalos”, denuncia Mouriño.

“É un fito máis na estratexia de desmantelamento da política xuvenil” Xabier P. Igrexas - Concelleiro del BNG

El concelleiro del BNG, Xabier P. Igrexas, ha registrado un total de doce interpelaciones y preguntas en el pleno local, pero no ha obtenido respuestas que le satisfagan: “Nós cremos que é un paso máis no desmantelamento da política xuvenil do Concello. Primeiro eliminaron o Súbete ao Castro, o Punto Xove e logo deixaron a Casa da Xuventude baixo mínimos”, explica.