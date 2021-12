¡Felices Navidades a todos! Seguimos en la recta navideña camino del último sprint del año y yo el domingo me fui al bodegón Pereiró con Fernando Domonte, periodista ya de vuelta y reciente autor de Contos da Beiramar en la editorial Elvira y con Silvino Díaz, ex de Aerolíneas, actual profe de Música en el Conservatorio de Ponteareas. Los dos han sido colaboradores con sendos artículos en el libro “40 años de moda en Galicia”, aún no en la calle pero ya impreso. Fernando con un artículo sobre conciertos de esos años de la movida que él organizó con Pepsi y Silvino con un buen trabajo sobre la música nacida en los 80 y 90. Los 3 fuimos convenientemente enmascarados a ojear el libro aún caliente ante un pulpito y unos callos en el Pereiró, allí donde José, Elvira y Mila tienen mando. Nos supieron a gloria tan humildes condumios.

En casa Flora, cuchipanda

Luego me fui yo solo a Casa Flora, que es ese local que solo abre para amigos en San Pelayo de Navia y no cobra porque solo deja entrar a los suyos. Allí estaba Flora ante los fogones, su hermana Rosa nutriendo una mesa bien abastada y una joven pareja, al parecer enamorada, Juan y María Comesaña, cuya parte femenina no calla ni cuando mastica. No recuerdo qué comimos de tanta pitanza que allí se ofrecía pero yo creo que cabrito y “polo da casa” sí que comimos, con excelente vinos traídos por Juan de su tierra asturiana. Éramos un sexteto y el sexto era Jaime López “Capitán”, que incluso se puso el mandilón para echar una mano.

¡A la mierda!, tour de Tony Lomba&Elio dos Santos, hoy

Hoy martes 28 y mañana 29, a las 21.30 en la La Fábrica de Chocolate os necesitan para corear y esta vez con más fuerza, más rabia, más amor. Tony Lomba & Elio do Santos con su Tour. Que no nos enmudezcan las mascarillas, ni pueda con nuestra gente esta mierda del virus. Van a ser unos conciertos con una extrema cautela y con un espacio suficiente para cada persona que asista. Se guardarán todas las normas de precaución. No se permitirá entrar a l@s negacionistas. Que se vayan como dice el Tour: A la mierda!!! La “puta” mascarilla la tendréis que llevar puesta. Sí o sí. Habrá un derecho de admisión, tajante, para echar de la Sala al que se le avise y no haga caso.