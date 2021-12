“La Plisan nos ayudará a que las empresas se muden ahí y ganar espacio en los muelle”

Un medio de un año de retos, con una salida de la pandemia más complicada de lo que en un principio se preveía, el Puerto de Vigo se ha consolidado como uno de los de mayor crecimiento a nivel estatal. Al frente del mismo se encuentra Jesús Vázquez Almuiña, por cuyas manos pasará proyectos clave futuro de la institución: la implantación de la Plisan, la conexión ferroviaria a Bouzas, el resurgir de Vulcano o la competitividad con Leixoes.

–Acaba de cumplir su primer año al frente del Puerto; qué balance hace tanto personal como de resultados de la entidad.

–Personalmente muy contento porque creo que es un gran proyecto y lo que ha demostrado este Puerto durante la pandemia es que es un Puerto maduro, con una actividad muy importante y consolidada. Ha sido uno de los dos puertos de interés general de España que ha subido. A nivel europeo y mundial el tráfico ha caído, aquí hemos crecido, lo que demuestra que es un proyecto consolidado.

–Cierto es que se han consolidado como uno de los grandes receptores de tráficos de mercancías, pero continúan el handicap de la falta de espacio en muelles como Guixar. ¿Cómo lo van a abordar?

–Nosotros tenemos claro la actividad del Puerto se debe ver en tres dimensiones: económica, medioambiental y social. Hay que compatibilizarlo todo. El problema de espacio lo hemos tenido tiempo. ¿Cómo lo intentamos ganar? Hay un proyecto que es la Plisan, que tiene que ayudar a empresas con actividad en el Puerto a que se puedan trasladar allí porque tiene una conexión magnífica por autovía y está aprobado por ADIF su apartadero ferroviario. Hemos tomado otras medidas como la de reorganizar espacios incrementado un silo nuevo de vehículos. Vamos también a hacer un nuevo PIF en Guixar y aprovechando ese cambio con la nueva edificación vamos a ganar espacio para contenedores. Y hay espacios periportuarios, como el ocupado por Renfe que fue cedido por el Puerto y que si en un futuro próximo esa estación deja de tener pasajeros lo podemos recuperar.

–Y en cuanto al tráfico de pasajeros, qué más se puede hacer.

–La propuesta para el año que viene es incremento sobre lo que teníamos en 2019. Durante la pandemia no nos quedamos parados y mejoramos las dos estaciones marítimas. Ahora nos queda unas exigencias para aquellos pasajeros que llegan en situación irregular, gente sin papeles o con algún problema, y que también podemos reconducir para aislamiento en caso necesario. A mayores, ahora hemos decidido es crear un comité de turismo de cruceros, donde invitamos a todas las administraciones y a la comunidad portuaria de cruceros para que nos aporten ideas.

–Acaba de aprobar el concurso para la nueva explotación de las antiguas Factorías de Vulcano. ¿Qué expectativas le merece?

–Estamos en un momento muy importante para el naval vigués. Tenemos los proyectos de Barreras y Vulcano en un momento decisivo. Vulcano la queremos dedicar a la reparación naval y esperamos que haya proyectos, pero sólidos, de futuro. Pensamos que los próximos años pueden ser muy buenos para la construcción naval, que se ha parado por la pandemia pero que a la salida de la misma va a necesitar barcos y tenemos un capital humano que es el mejor y no lo podemos perder.

–La idea es que la nueva empresa se incorpore en marzo o abril.

–Sí, más o menos por ahí se adjudicará. Nosotros le marcamos actividad a partir de 2023 porque tienen que llegar y acondicionar su actividad. No le puedes pedir milagros justo cuando llegan, pero a partir de 2023 vamos a medir esa actividad. Lo peor que puede pasarle al Puerto es tener una concesión sin actividad.

–En el caso de que Marina Meridional sea la mejor oferta, no sé si para ustedes significará haber perdido el tiempo tras la batalla judicial o si por el contrario sería como empezar de cero con ellos, pero bajo el marco legal correcto.

–Claramente nos encontramos en una posición mucho mejor. Hay una base más sólida, con años por delante, con seguridad jurídica y además con ese futuro a medio plazo de incrementar la superficie de la concesión.

–¿Variaría la intención de expropiar el suelo donde opera Marina Meridional si se hacen con la concesión de Vulcano?

–La expropiación es una inversión para el futuro. El Puerto entiende que cualquier empresa, ahora o dentro de diez años, necesita ese espacio y por lo tanto tenemos que conseguirlo y meterlo en el Puerto.

“El tren es el futuro y desde el Puerto no vamos a renunciar a ello; es fundamental”

–Si también se hiciera con Barreras, ¿el Puerto intentaría buscar una relación más estrecha?

–No tenemos nada a favor o en contra de las empresas por su nombre, sino por sus hechos. Aquellas con proyecto de futuro vamos a ayudarlas. El Puerto tiene que ser facilitador para ellos dentro de un marco legal y estable. El Puerto debe ser autosuficiente, no para ganar dinero sino para que haya actividad por parte de las empresas.

–Hablaba de la conexión ferroviaria a la Plisan. También es muy demandada la de aquí en el Puerto. El Concello se desmarcó. Ustedes la consideran prioritario. ¿Cómo está ese proyecto?

–Este año es el año del tren en Europa. ¿Cómo va a renunciar el Puerto de Vigo al futuro? ¿Si mañana Europa nos dice que aquellos puertos sin un porcentaje ferroviario no pueden operar qué vamos a hacer? Tenemos en Guixar pero necesitamos que la mayor terminal, que es Bouzas, también tenga. El alcalde lo que dice es que no le rompa la ciudad, y yo estoy de acuerdo. Entonces, se están estudiando esas variantes, que pueden ser más periféricas o por el centro, pero subterráneas, que no rompan la ciudad.

“Necesitamos ganar un 40% más de espacio en Bouzas para barcos de mayor calado”

–Para muchos de estos proyectos, la relación con Zona Franca está siendo fundamental.

–Con Zona Franca hay una relación buena, a punto estamos de aprobar la ampliación de la concesión del parking robotizado. Y en Bouzas al recuperar parte de la concesión de zona Franca hemos hecho una propuesta de mínimos para ganar 18.000 m2 de atraques y calado.Si queremos que haya muchos barcos en Bouzas, tenemos que ampliarlo un 40%.

–Uno de sus competidores pasa por Leixoes. ¿cómo hacerse fuerte ante ellos?

–La postura es ser más eficientes porque es cierto que hay tráficos que no vienen a Vigo. Aunque ambos estamos en la UE las condiciones en Portugal y aquí no son las mismas. Portugal está haciendo muy bien sus deberes y todos sus gestiones administrativas son muchísimo más rápidas. Tenemos que adaptarnos al avance, con todas las medidas medioambientales, y tener condiciones buenas para las necesidades de los barcos.

–¿En qué fase se encuentra la implantación de la oficina de la FAO?

–Estamos trabajando en ello. Es un área que nos importa mucho. Queremos incidir en organismos internacionales y el tema de la FAO es una referencia. El Gobierno de España le ha dicho a la FAO que apuesta por esta ciudad. Hasta ahora los pasos han sido importantes. Hay otro tema que nos preocupa, y es el de crear un comité de bienestar para el tratamiento de los marineros en tránsito, que se quedan aquí. Ahora queremos incluir a los agentes portuarios para darles esa cobertura y es algo que tienen algunos puertos ya, pero nosotros no nos queremos desentender de esa labor social con los marineros.

“Habrá una nueva conexión de Areal hacia Bouzas sin afectar a los astilleros”

–En los últimos años, la fachada marítima se ha ido integrando cada vez más a la sociedad, ¿qué proyectos hay sobre la mesa?

–Nosotros tenemos que darle a los ciudadanos algo más preservando la actividad portuaria. Nos queda la parte de Orillamar a Bouzas. Es una zona de astilleros que han tenido una mejora muy buena en sus fachadas, pero es una zona casi sin aceras y hay mucha gente que pasa por ahí y tiene que ir por la carretera. Vamos a ganar acera sin perder actividad de los astilleros. Habrá una conexión desde Areal hasta Bouzas pero seguiremos valorando ideas que nos trasladan para mejorar toda nuestro área.

–No sé si hay algún proyecto que le gustaría a hacer.

–Tenemos que ver el área del Club Náutico, porque es una zona nuclear, en la que tenemos actividad portuaria, turística y del transporte del Ría. Debemos reforzar esa zona.

–Una de las evidencias que se vio en el accidente de As Avenidas es la falta de mantenimiento. ¿Se llevaron a cabo revisiones?

–La seguridad para nosotros es fundamental. Hemos revisado todo, no solo los muelles. Tenemos muchas instalaciones y queremos tener una cobertura total. En As Avenidas se firmó un convenio por el que los concellos eran responsables del mantenimiento. Además, el Concello tiene que revisar las actividades que se realizan en las instalaciones, como fue aquel concierto. Nosotros nos hacemos responsables de la reforma porque el ciudadano no podía quedarse sin ese paseo. Y a partir de ahí que decida el juzgado.