“Voy a juego con nuestra Navidad”

Aunque en la calle Florida seguramente sea muy conocida, quien haya tenido el placer de cruzarse con ella, o con su coche, no le habrá resultado indiferente. Y es que el turismo de Amparo Estévez no es un vehículo cualquiera. Es la representación material de alguien que quiere llamar la atención por una buena causa. Las pegatinas de los últimos dibujos animados de moda, o de los refugios de animales con los que colabora, son solo algunos de los logotipos que lleva plasmados en su coche. “Les pregunto a los niños cuáles son los iconos de moda, hago las pegatinas y las coloco”, sostiene Amparo. “La gente quiere saber sobre la protectora de animales y yo les explico”, agrega.

“Los niños piensan que soy una duende de Papá Noel y me entregan sus cartas”

Pero el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, ha tenido mucho que ver para que esta aventura viese la luz. “Desde que Caballero puso esta Navidad tan genial que tenemos en Vigo, se me ocurrió que yo también tenía que hacer algo para ir a juego con la ciudad. Y empecé a decorar el coche con pegatinas. De las primeras que puse fue la de su eslogan: “Vigo, donde vive o Nadal”. Y de ese modo hacía publicidad de la Navidad y yo estaba más alegre”, remarca. Amparo no pasa desapercibida allá donde va, algunos se quedan pasmados, otros le muestran su apoyo, y los menos, se burlan de lo que consideran una “pequeña locura”. Los más pequeños se imaginan que es una duende de Papá Noel y muestran su sorpresa al verla. “Me dan las cartas para que se las entregue y muchas veces llevo caramelos y se los voy tirando por la ventanilla del coche”, matiza.

Entrega a los animales

Aunque su profesión es la de carretillera, desde 2019, Amparo, se ha volcado en el aprendizaje y construcción de sillas de ruedas, andadores y rascadores para perros y gatos. “Siempre fui muy manitas. Empecé a ver tutoriales en internet y un cliente me dijo si me atrevía y lo hice”, señala.

Colabora con Proyecto Gato en la acogida y cuidado de gatos abandonados o sin hogar, y muchos “tienen problemas de movilidad”. Los precios oscilan desde los 35 euros para un gato o perros como los bulldog francés, y de ahí en adelante los precios aumentan en función del tamaño. En casi dos años ha vendido más de 100 sillas de ruedas, y es una actividad que le gusta y le reconforta. “Empecé porque alguien que me conoce sabe que siempre ando haciendo cosas parecidas y me animé, y ahora hago muchas”. Una labor sorprendente y que en Vigo, es la única que fabrica artesanalmente estos carros de rehabilitación para animales, al menos que ella tenga constancia. Amparo saca su lado más alegre para presumir de su ciudad en su flamante coche –“a juego con mi ciudad y con Abel Caballero, porque él me encanta, está tan loco como yo”– y también su lado más solidario y creativo con entrega a los animales.