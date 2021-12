Jara, la taberna, tapería I+D en el barrio de La Florida

Me fui a cenar con Toñi Rey y Loló Domínguez a la terraza interior, bien aireada, de Jara, la taberna, la tapería que abrió hace 4 meses Alberto Suarez Balado, ahí en la calle Darío Durán, 8, de La Florida. ¡Qué sorpresas te da el Vigo interior! A Alberto lo conocía de sus anteriores locales, la cervecería-taperíaO hangar, en Peinador, y el café bar Rotea, en la Avenida Peinador, pero decidió dar el salto al Vigo urbano y, como luchador que es, ha conseguido ya una clientela fiel. No solo por su carácter afable sino porque con su cocinero, el boliviano Maiber Jiménez, están haciendo una cocina de I+D, innovando sin salir del plato. Tomamos un pan bao de carne (salsa chili, cilantro, cebolla caramelizada, lombarda...) , unos tacos versión Jara y unos huevos rotos de gallina de Mos,y un wok no sé si de black angus o de chow mein. Aún no probamos sus tostas.Hay allí un ambiente familiar, de barrio en el mejor sentido de fraternidad culinaria... Pero se ha preocupado también de tener un buen surtido de vinos. Alberto es un luchador digno de premio.

Entre Flora, Ani y Amalita Las navidades son fechas para el reencuentro y uno, a pesar de que siempre tiene sus citas en terraza por vírica prudencia, tiene su agenda repleta. Ayer quedé en el Don Gregorio con Flora Alonso Lago, una amiga de la postadolescenia, o sea que ha llovido. Sí, mujer, Flori,, la que tuvo la guardería Pasiño a Pasiño y ahora da clases de patronaje y moda en el Pazo de Mos. Muchos de los que peináis canas recordaréis a su padre, José Alonso, que tenía la tienda de ultramarinos Casa Hierro en Sanjurjo Badía, 26; otros más jovenes conoceréis a su hija Cristina, que tiene la farmacia Areal, y otros a su hermano José Alonso, director financiero de Vegonsa, la firma que fundó Ventura González Prieto, fallecido hace dos años con 93. También estuve con my dear Ani Boado, amiga de muchas risas en el pasado y estilista a la que le conozco tantos trabajos en esa materia. Continúa Ani con su activismo vegano y animalista y ya le dije, en la terraza de La Mestiza, en Plaza de Compostela, 19 (sí, donde están Saida y Eli), que yo en lo segundo la apoyo pero en lo primero, lo del veganismo, la verdad no me veo. Luego estuve en la terraza del Cosmos con los residentes de esta sección Nemesio Barxa y Maribel Collazo y, por la tarde, con Amalita Franco, que lo de Amalita le viene de niña porque tiene 96 tacos y con todos ellos se vino de Nueva York, donde vive, a Vigo, su ciudad de nacimiento, a donde acaba de llegar ayer su hija neoyorquina, Mali Fernández.