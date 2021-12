El menú para los “jesuitas” del chef Alberto Riveiro

Veis aquí en estas dos fotos dos promociones, dos colegios de la historia de Vigo, todos viejos alumnos, unos más que otros. No sé donde comieron los de los Maristas, pero no me resisto,para haceros la boca agua, al relato de lo que comieron los de los jesuitas, de la mano del chef Alberto Riveiro. Aperitivo, turrón de foie con yogurt colado y tierra de oro. Luego continuaron con fabes de Lourenzá con langostinos y berberechos. De segundo algunos tomaron entrecot black angus con patata París y una exclusiva mahonesa de chorizo inventada por el chef Riveiro, y el resto tomó lubina a la espalda con trigo tierno, verduritas y salsa marinera. De postre, cúpula de mouse de chocolate crujiente. El menú fue una completa delicia aclamada por todos los comensales que vemos en la fotografía.

Bernarda, Xavier y Manoel Teníais que haber estado hace una semana en el acto de acompañamiento a la exposición de Xavier Costa, Bernarda Espida. As loitas dunha galega universal, que tuvo lugar en el edificio Redeiras de la Universidad de Vigo. Allí mi querida Maribel González Muñoz, directora de Vagalume Aventuras y que lo sabe todo del teatro, pero también Loli López Negro, dramatizaron junto al autor la lectura de tres relatos del libro A taberna de Mincha. Crónicas dun filósofo tabernario 2, de Manoel Costa. Hoy es el acto de clausura de la exposición de este escultor de Chantada, que organizó la Comisión de Cultura del PCG. y en esta ocasión será un concierto/recital, “Sí, son feminista”, toda una declaración de principios, con la actuación del dúo Sueños de Calíope y dramaturgia de Julián López Novo. En el mismo lugar, a las 19 horas, o sea el edificio Redeiras de Plaza do Berbés. Un acto que presentará la responsable de Feminismo del CN del PCG, Lucía Gutiérrez. Y Sin marcar huella Y la opera prima de Arturo Santos Zas, Sin marcar huella, que me acaba de llegar. Sé que es pontevedrés, actor e interiorista, y que compaginó su trabajo de escenógrafo en Televisión de Galicia durante 35 años con la actuación en conocidas series como Pazo de Familia y TV Movies. En la actualidad dedica la mayor parte del tiempo a la escritura de creación y guiones cinematográficos, así como a la preparación de actores. ¡Suerte!