El ocio nocturno: “No hay motivos para cerrar en Nochevieja”

“Si los centros comerciales están a tope, no pueden poner el foco del problema en el ocio nocturno. Nosotros, mientras no nos digan lo contrario, mantendremos nuestras fiestas”, señala el empresario José Luis Asenjo, vicepresidente de ocio nocturno en la Federación Provincial de Hosteleros. La incertidumbre que comienza a percibirse entre los empresarios de los principales pubs y discotecas de la ciudad ante las más que probables restricciones que puedan ponerse en marcha a partir de mañana, tras la reunión de la conferencia de presidentes autonómicos, no está, en principio, afectando a los planes que tienen de cara las fiestas y cotillones organizados desde hace semanas en los locales. “Tengo todo reservado, no ha habido ninguna cancelación y no veo ningún motivo para anular nada, pues cumplimos con la normativa”, comparte Fernando Garrido, de la discoteca Rouge.

Nuevas restricciones en Galicia: la Xunta esperará al menos hasta el miércoles Con casi el 50% de las entradas vendidas, el Mondo, uno de los locales que ofrece una oferta de Fin de Año más completa, ya se anticiparon a lo “que pudiera pasar” y tan solo pusieron a la venta la mitad de las entradas. “Estamos a la expectativa, pero mantenemos la fiesta. Como cada semana cambia la situación, solo hemos vendido una parte de las entradas por si acaso se practican restricciones de aforo, por ejemplo”, explica Pablo Iglesias, propietario de el Mondo. View this post on Instagram A post shared by Mondo Club Vigo (@mondoclubvigo) Todos apelan a la responsabilidad individual y a que se cumplen todas las medidas de seguridad como el uso de mascarilla, distancia y niveles adecuados de monóxido de carbono. “En general, la gente está siendo muy responsable”, inciden. No obstante, hay discotecas que este año tampoco van a arriesgar celebrando una fiesta especial de Nochevieja. “No, haremos una venta de entradas el mismo día 31 con una consumición que solo se podrá adquirir allí. Vamos, como un día normal. No organizamos nada porque si después hay que anularlo es un lío con las devoluciones de entradas”, agrega Billy King, propietario de La Iguana y Black Ball. "No organizamos nada porque si después hay que anularlo es un lío con las devoluciones de entradas” Ante las posibles medidas que puedan decretarse, algunos hosteleros de ocio nocturno manifiestan que el día de Fin de Año es un día en el que el trabajo se concentra en muy pocas horas y que con la actual ordenanza municipal –que les obsequia con una hora adicional de apertura el día 31 de diciembre–, en el caso de reducirles esa hora, contemplan el cierre. “Si no tengo esa hora a mayores, no me compensa abrir”, matiza Ana Magdalena, propietaria del pub Kominski.