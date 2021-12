Se fue Antonio Abreu, ser fraterno y distinto

Aunque vivía en Ponteareas, Vigo también perdió a un hombre singular, de los que no forman parte del común como su propia biografía muestra. Me entero en la medianoche por medio de Daniel Calá, con el que tantos cantos compartió con su armónica, de su muerte. Antonio Abreu Franco se nos fue para siempre y todos los que hemos gozado de su amistad o su hospitalidad, junto a la de su mujer Rosa Mary en su pazo ponteareano, sentimos que se fue no solo un hombre fraternal, sino que con él se va extinguiendo en esta sociedad uniformada, de cajitas, cajitas todas iguales que cantó Pete Seeger y recreó nuestro Coppini. Esa raza de inconformistas y aventureros que encarnaba Abreu. Escapado a las Américas en un barco de polizón como adolescente, capaz de hacer varios viajes al Amazonas en su madurez en busca del gallego rey de los jíbaros, amante del tango y protector de sus intérpretes, pero también un empresario de primera línea en el sector de las carnes. Yo le hice sus memorias para FARO y sé de aquel vigués que nació muy cerca de un desterrado Marcial Lafuente Estefanía, con una vida tan rica que tuve que dejar fuera la mayor parte. Su pazo guarda memoria de muchos personajes que pasaron por ella dignos de novela.

Mariano Marcos, humor, arte y queimadas a gogó Cincuenta y tres años de casado cumplió hace unos días nuestro amigo Mariano Marcos Abalo, humorista gráfico, autor del “conxuro da queimada, Queimador Mayor de Galicia y artista capaz tanto de tallar una camelia en marfil como diseñar un pergamino conmemorativo o un escudo heráldico, de ganar un concurso de tarjetas de Navidad o de envolverlo todo en una poesía. Mariano, a quien hace unos años le hicimos sus memorias en FARO, es de Pobra do Caramiñal, como Franco Cobas o el portero celtista Ramón Allegue Padrón, pero vigués del Calvario desde 1960. Y lo que no sabía yo es que hace cuatro años que se trasladó a vivir a Coruxo, cuando su mujer, siempre de salud como un roble, empezó a tener algún achuche que aconsejó a su hija y yerno tenerla cerca de ellos. Hijos ejemplares. Mariano, que desde su retiro “marinado” visita a sus amigos, está a punto de cumplir 85 jóvenes años, no deja que su mente esté inactiva, sigue haciendo humor con sus dibujos, componiendo poesías y tanto va al Centro Cultural de Coruxo como lee FARO en el café Katty Sark de Carlos Pardo o colabora en el arte postal con Manolo Xío. ¡Felicidades, Mariano, !