El 7 y el 69, las terminaciones más deseadas

A tan solo un día del Sorteo de Navidad, decenas de personas apuran las últimas horas para adquirir los décimos de la suerte que les hagan despertar mañana un poco más felices. El reclamo de dar un primer premio no pasa inadvertido para los buscadores de suerte que llenan colas de gente esperando a hacerse con un décimo ganador, como ocurre en la administración de Porta do Sol. “A ver si nos toca, que este año falta nos hace”, comentaban los compradores al salir del establecimiento lotero. Las terminaciones en 7 y 69, pero también los números rematados en 11, 15 o 19 han sido los más deseados este año. “Están agotados desde hace días”, destaca su lotero. En cuanto a las ventas, el 2021 ha incrementado en un 120% con respecto al año pasado. “Es que en 2020 fue flojo, pero estos últimos meses han sido muy buenos”, agrega.

En la administración situada en Policarpo Sanz –que el pasado 2 de diciembre dio un primer premio que correspondió al número 36.183– ya hace días que agotaron los números exclusivos y la casi totalidad del resto de boletos. “Tuve que pedir al resto de compañeros del área de Vigo, pero también he pedido a varias zonas de España”, explica su lotera. Los números exclusivos –los que solo tiene esa administración– son los más codiciados. “Este año uno de los que antes he vendido ha sido el 73.538. Y ahora me quedan ya muy pocos, la mayoría números sueltos”, señala. El goteo de personas es incesante en las administraciones del centro olívico. “No damos abasto, es continuo, todo el día así, en cuestión de 5 minutos puedo atender a 20 personas”, abunda.

Aunque muchos vigueses aprovechan hasta el día antes para hacerse con sus décimos, también lo hacen los visitantes que se encuentran de vacaciones de la ciudad que no quieren irse de Vigo sin al menos “una participación”. Una situación que se repite en los bares del entorno, que constatan que “vienen a preguntar pero ya agotamos hace tiempo”.

Ahora solo queda encomendarse a las 1.807 bolas que contiene el bombo de los premios y acierte con las combinaciones ganadoras y caiga, al menos, un pellizco en la ciudad olívica.