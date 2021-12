Tapias se fija como primer reto ampliar la base del partido

No descarta cambios en la portavocía actual del grupo municipal

El día después de vencer a Javier Guerra por 78 votos en el congreso local, la nueva presidenta insistía en su oferta de integración. “Aquí no sobra nadie y lo que quiero es un partido unido y fuerte para todo lo que viene a partir de ahora. Por supuesto, abierta a unir e integrar a todos los quieran de la otra candidatura”, explicó ayer.

Marta Fernández-Tapias tiene ante sí el difícil reto de reconectar con la militancia y tratar de “recuperar la dignidad electoral” , tal y como ella misma decía, pero empezando por reconquistar a sus simpatizantes. No deja de ser llamativo que en la primera ciudad de Galicia, con la Xunta gobernada por el Partido Popular, el partido tenga apenas 615 afiliados con derecho a votar. Y de ellos 523 acudieron a votar para elegir a su líder.

Para poder comenzar a tomar decisiones, la nueva presidenta prevé reunir a su comité ejecutivo esta misma semana y a partir de ahí empezar “a conformar el equipo, que integra vicesecretarías y al comité de dirección, que aún no está decidido”, detalló Tapias. Además, la delegada territorial de la Xunta en Vigo anunció que la junta local será amplia, “es decir, ahí vamos a sumar a toda la base”, dejando entrever la posibilidad de integrar en ese órgano a los miembros de la lista de Javier Guerra.

Preguntada por sus planes para la portavocía del grupo popular municipal, que desde la entrada de la gestora en el verano del 2019 regenta Alfonso Marnotes, la presidenta dejó la respuesta en el aire, emplazando la decisión a una futura reunión con el grupo municipal.

Fernández-Tapias se mostraba ayer “más que agradecida” por el respaldo que obtenido de los militantes. “

“Trabajar sin mirar para atrás porque hay que hacer un partido grande, renovado, fuerte y tirar para adelante”, añadió Tapias.

La nueva líder del PP local destacó que va a defender a Vigo “siempre pero con lealtad absoluta al presidente provincial y al regional, porque es la única manera de que un partido funcione, con lealtad”, añadiendo que “la Xunta de Galicia está apoyando e invirtiendo en Vigo más que nunca”.

De cañas con la familia en el Náutico

Por la mañana con la familia y por tarde, con amigas. Así quiso pasar su primer día como presidenta del Partido Popular de Vigo Marta Fernández -Tapias ya que “también me echan de menos, porque no me vieron en las últimas semanas”, explicaba ayer. Tras la “locura” de los últimos días Tapias aprovechó la mañana soleada para compartir una cañas con miembros de su familia en el Náutico. En la foto, tomada ayer a mediodía, está brindando con unas cañas por la victoria conseguida el sábado junto a sus hermanas Cristina y Belén y dos primas, Cristina y Sandra.