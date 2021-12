El PP de Vigo decide hoy su nuevo líder

Jornada decisiva para el PP local. Unos 700 afiliados que estaban al frente de los pagos en julio y se han inscrito para ejercer su derecho a votar se podrán personar esta maña en la Estación Marítima de Vigo para decidir entre la candidatura de Javier Guerra y la de Marta Fernández-Tapias como nuevo presidente del PP de Vigo, que no tiene por qué ser el candidato para las municipales de 2023.

Con la elección de su nuevo líder, el Partido Popular de Vigo dejará de verse en esa situación de provisionalidad que supone estar regido por una gestora desde hace dos años (que preside Corina Porro) y podrá empezar a trabajar de cara a la próxima cita electoral municipal.

Decenas de afiliados amenazan con impugnar contra la comisión organizadora por negarles el derecho al voto

Otra cosa es que el partido pueda llegar unido, porque, otra vez, hay dos candidatos en liza, por tercera vez desde el año 2000. Y la sombra de que el congreso acabe en la justicia ordinaria planea sobre todo el proceso por los problemas con el censo electoral. Decenas de afiliados a los que se les ha negado el voto vía mail ya han amenazado con personarse igualmente para “ejercer su derecho” , reservándose el derecho a impugnar el proceso en la justicia.

Los duelos por presidir el PP de Vigo se pueden encontrar hace 30 años, cuando Manuel Pérez arrasó con José Antonio García Carrera.

Posteriormente, ya casi en el siglo XXI, y tras la alcaldía de Manolo Pérez, se enfrentarían en el VIII congreso del PP de Vigo Pablo Egerique y Maite Fernández. Entonces ganó Pablo Egerique.

La historia más feliz del PP de Vigo en este siglo XXI tiene una clara protagonista: Corina Porro. Entró en la alcaldía en 2003 y convivió con Egerique como presidente hasta el congreso el IX congreso local, en julio de 2004, cuando sería la única candidata y se convertiría en presidenta del partido en Vigo. Un cargo que revalidaría en el X congreso, celebrado en 2010.

En el año 2011 Porro es elegida presidenta del CES, cargo incompatible con los de representación política y orgánicos por lo que renuncia y se desencadena el XI congreso, con Chema Figueroa como único candidato.

Para las elecciones de 2015 es nombrada candidata la conselleira Elena Muñoz, que renuncia a su cargo en la Xunta para venir a Vigo y convive con Figueroa como presidente hasta el XII congreso. En esa cita, celebrada en diciembre de 2016 Muñoz le ganaría la partida a Guerra por 100 votos. Luego llegarían las elecciones de 2019 y la debacle electoral. Elena renuncia y se nombra a Corina Porro presidenta de la gestora y a Marnotes portavoz. Y hoy tendrá lugar el XII congreso del PP de Vigo, con dos candidatos.

El Perfil de Javier Guerra: político veterano y prolífico empresario

La relación de Javier Guerra (Vigo, 1964) con el Partido Popular viene de largo. Cuarenta años lo separan desde la primera vez que recibió su carnet de militante de AP y, desde entonces, no lo ha soltado. Aunque ahora se haya distanciado de las líneas estratégicas de la dirección del PPdG, en el año 2009 fue elegido por el propio Alberto Núñez Feijóo como su primer conselleiro de Economía e Industria. Una tarea que compaginaba con una exitosa carrera como empresario. En 2019, su declaración de bienes apuntaba una docena de sociedades.

Tras un pequeño escarceo con Ciudadanos en pleno auge de la formación de Albert Rivera, Guerra decidió quedarse en el PP. Su lealtad, entonces, fue recompensada con un sillón en el Senado. Puesto que ocupa con una actividad moderada desde 2019. La candidatura de Guerra para presidir el PP de Vigo se vio alterada hace unas semanas tras conocerse que el histórico militante había afiliado a 19 personas al partido con cargo a su cuenta. Según él eran “familiares y amigos”, pero el hecho fue utilizado políticamente por sus detractores.

Guerra ha reformulado su discurso político en estos cuarenta años. Ahora, su apuesta es municipalista: “Tenemos que hacer el partido desde Vigo, sin interferencias de nadie”, argumentaba en una entrevista la semana pasada. Además, niega que Tapias tenga “una voluntad real de integración”.

El perfil de Marta Fernández-Tapias: una cara “nueva” con bagaje institucional

Marta Fernández-Tapias (Vigo, 1974) se presenta al XIII congreso del PP de Vigo como una apuesta nueva para reconquistar la alcaldía de Vigo para los populares gallegos, que con tímidos resultados en buena parte de las mayores urbes gallegas.

Sobre todo en la olívica, con una exigua representación. En ningún momento Fernández-Tapias ha tratado de ocultar su afinidad con la dirección gallega del PP. Fue el propio vicepresidente de la Xunta y mano derecha de Feijóo, Alfonso Rueda, quien la eligió para ocupar la delegación de la Xunta en Vigo, aunque el responsable provincial de la formación ha apuntado en todo momento su “neutralidad” en el proceso. Descendiente de aristócratas vigueses por parte materna –Manuel Núñez y María Berdiales– e hija del primer secretario xeral de Pesca de la Xunta, Ramón Fernández-Tapias, la política ejerció como abogada mercantil hasta el 2016, cuando pasó a ocupar la dirección xeral de Administración Local por nombramiento de Rueda. Su primer cargo público. No fue hasta julio del 2020 cuando entró el Parlamento de Galicia como diputada por Pontevedra. Su recorrido fue corto en el Pazo do Hórreo. Dos meses después, ya había aterrizado en Vigo. Su puesto como delegada de la Xunta le ha aportado tablas y mucha visibilidad pública. En los útlimos días, Fernández-Tapias ha querido mandar un mensaje a su oponente ante una futurible judicialización del congreso: “Pase lo que pase, no le echaré la culpa al árbitro”.