La ocupación hotelera aguanta el embiste de la sexta ola: “En fin de semana tenemos todo lleno”

Desde el encendido de luces de Navidad, Vigo protagonizó un lleno completo, especialmente los fines de semana, y no solo en sus calles. También en los hoteles, donde las listas de espera fueron un añadido más que bienvenido. Pero el incremento exponencial de contagios que ha traído la sexta ola del COVID ha supuesto un giro de guion inesperado para el sector hotelero, que sigue teniendo todas las esperanzas puestas en la campaña navideña. El nuevo recrudecimiento de la pandemia ha provocado que algunos turistas hayan empezado a cancelar las reservas de alojamiento que tenían previstas para los próximos días. Entre un 5 y 20% podrían haber caído en la última semana. “Sí que algunas han caído, casi un 10%, pero también es cierto que enseguida entra otra reserva. Los fines de semana tenemos todo lleno, por la semana baja un poco. En nuestro caso también se lo piensan un poco antes de cancelar porque nuestra política interna no admite el reembolso del depósito de la reserva”, indican desde el Hotel La Suite. En el caso de AC Hotel by Marriot, las anulaciones tan solo han alcanzado un 5% de su booking.

Las calles atestadas todavía colean en el imaginario colectivo de las últimas semanas donde varios hoteles incluso presumían de una larga lista de espera para poder alojarse en sus instalaciones. “Esto ahora ya no pasa, incluso tenemos habitaciones libres. Aunque en los últimos días las reservas han caído algo más del 20%, hemos gozado de un buen fin de semana. Es cierto que no ha sido como los anteriores, pero vamos resistiendo. Menos mal que con las luces y el cliente de empresa se aguanta este nuevo temporal a la baja. Y a los precios, que se han ido moderando a medida que la demanda se ha relajado para ser más competitivos”, abundan desde el Hotel Infinit Vigo. Para los más afortunados, las cancelaciones no están siendo tan significativas. Es el caso del Hotel Ciudad de Vigo y el Hostal Buenos Aires, que, aunque han recibido alguna cancelación de última hora “ha sido residual”. Sin embargo, diciembre es época de movimiento de grandes grupos de turistas que, en el caso de cancelación, el establecimiento hotelero se ve mucho más afectado. “Nosotros tenemos todo lleno hasta enero”, agregan. Vacaciones e incertidumbre Esta semana es denominada en el sector hotelero “de transición”, entre la novedad de las luces y las vacaciones de los niños, pero en esta ocasión, se suma el componente COVID con el incremento de los casos, y los obstáculos burocráticos para viajar. “Muchos han tenido contacto directo con un positivo, otros tienen miedo por lo que pueda pasar con las aglomeraciones, y algunos que vienen desde otros países suelen cancelar por las trabas del pasaporte COVID o la necesidad de presentar las pruebas diagnósticas negativas”. Los hoteles de la periferia suelen sufrir más las consecuencias que una nueva ola suele producir en la movilidad de los turistas, que muestran su temor a través de la anulación de sus vacaciones. Es el caso del Hesperia Vigo –situado en la calle Florida– que han visto mermadas sus reservas en un 20%. “Este fin de semana ha sido flojo, nosotros no estamos en el centro y dependemos de que ellos llenen para estar nosotros al 100%”, insisten. Ahora toda la cadena de alojamiento de la ciudad olívica se prepara para cualquier situación que pueda darse de ahora en adelante, porque lo que han aprendido en estos meses “es que todo puede cambiar en cualquier momento, tanto para bien como para mal”, y saben que les toca esperar a que “la situación mejore” y que el tiempo les acompañe para que “con todas las medidas de seguridad”, Vigo se convierta en destino favorito para nuevos visitantes. Las elevadas altas epidemiológicas ralentizan el ascenso de casos El área sanitaria de Vigo continúa liderando el avance de la sexta ola en Galicia y en la actualidad ya cuenta con 4.561 casos activos de COVID tras haberse contabilizado en las últimas 24 horas 330 nuevos positivos. Frente a la gran escalada registrada en la última semana, la elevada cifra de altas epidemiológicas tramitadas en la jornada de ayer, 248 en 24 horas, hace que el ascenso de positivos se haya ralentizado. Teniendo en cuenta el ritmo de contagios actual, lo más probable es que en la jornada de hoy el área sanitaria supere su récord histórico de positivos desde que dio comienzo la pandemia. Otro de los datos amargos de la jornada fue el fallecimiento de un nuevo paciente con positivo activo y en la actualidad ya son 496 las personas que han perdido la vida a causa de este virus. En cuanto a la presión hospitalaria, pese a que los hospitales vigueses continúan acaparando prácticamente la mitad de pacientes graves en toda la comunidad gallega, en las últimas horas han vuelto a registrar un leve descenso en los ingresos. De 23 personas en UCI se han pasado a 20 y en las plantas de hospitalización hay dos menos, en total permanecen ingresadas 73 personas. Respecto a la ocupación en las plantas COVID del Álvaro Cunqueiro, esta baja al 39,4%. En cuanto a la incidencia acumulada, el área sanitaria lleva dos jornadas consecutivas registrando un descenso de la misma. Así, ha pasado de 431 a 422 nuevos casos por cada 100.000 habitantes a siete días, mientras que a 14 días sube a 772.