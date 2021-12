“Somos las invisibles”

Cuando María Lorenzo comenzó a trabajar en el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) de Vigo, lo mejor que le ofreció la empresa concesionaria fue hacerlo en el turno que nadie más quería: el de fin de semana y festivos: “Eran menos de veinte horas y tenía un sueldo ridículo. No podía casi ni sobrevivir”, explica. Su hijo comenzaba a estudiar en la Universidade de Santiago de Compostela y, como familia monomarental, con apenas 400 euros de ingresos, las cuentas a fin de mes no cuadraban.

Aquel convenio que regía sus condiciones laborales en 2012 es el mismo que, todavía hoy, casi diez años después, guía un sector en el que, solo en Vigo, trabajan más de 400 personas. Además, según los datos del sindicato CIG, más del 90% son mujeres. Durante los siguientes cinco años, María se vio en la obligación de pluriemplearse, pero siguió la vocación que le había llevado a trabajar como SAF: cuidar a personas con dependencia. “Estuve trabajando siete días a la semana durante cinco años hasta que mi cuerpo y mi mente dijeron basta”, explica María. Fruto de un trabajo exasperante prolongado en el tiempo, esta cuidadora afincada en Vigo desarrolló una dolencia grave que la mantuvo fuera de juego un año y medio. Pero aquella baja laboral tenía un matiz importante: no contaba con la consideración de enfermedad profesional y, por lo tanto, su sueldo se vio reducido notablemente. Su caso no es especial en este sentido. El convenio colectivo para la actividad de ayuda a domicilio de Galicia, que entró en vigor en el año 2010, no reconoce ningún tipo de enfermedad laboral. Ni siquiera están catalogados los tipos de accidentes. Si una cuidadora se contagia hoy de coronavirus en su puesto de trabajo, esa infección y la posterior baja tampoco tendrán la categoría de enfermedad laboral. Pese a tener la obligación de trabajar en hogares con personas positivas en cuarentena. En cambio, las personas que prestan servicio en centros sanitarios o sociosanitarios, sí tienen ese derecho. Manifestación en Compostela Esa es solo una las muchas reivindicaciones que la plataforma transversal SAF Galiza llevará por bandera este domingo a una movilización en la capital de Galicia para exigir una actualización del convenio colectivo. Pero hay muchas más. Otra de las claves son los desplazamientos que tienen que hacer entre usuarios: “Tenemos entre cinco y diez minutos para movernos de una casa a otra. En mi caso, tengo que moverme diez kilómetros. Ese tiempo estipulado se esfuma solo con bajar del piso e ir a por el coche”, explica Elsa Sotelino, trabajadora del SAF Vigo desde hace más de veinte años. “Nos pasa a todas. Al final, le acabamos regalando treinta minutos al día a la empresa”, confirma su compañera María. Ambas concuerdan en que esa presión con el tiempo propicia accidentes de tráfico y lesiones físicas: “Tenemos un grupo de WhatsApp donde cada cierto tiempo aflora uno de estos casos. Esguinces, caídas, choques con el coche...”, añade María. Aunque el convenio de 2010 prohíbe la formalización de contratos de menos de 25 horas a la semana, tanto sindicatos como trabajadoras confirman que la realidad es muy diferente: “Hay muchas trabajadoras que tienen contratos de 15 horas o menos. Las que pueden, se buscan otra cosa para compaginar”, ahonda Elsa. Pero no es tarea fácil. El servicio SAF, que es responsabilidad de la Xunta pero está delegado en los ayuntamientos, ofrece horarios partidos. En algunos casos en tres tramos en función de los usuarios: “Puedes trabajar dos horas, tener un parón de otras dos y volver con otro usuario.”, denuncian desde SAF Galiza.