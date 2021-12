Tapias no “echará la culpa al árbitro” y Guerra agradece el trabajo de campaña

El proceso electoral para que el PP de Vigo pueda contar con un presidente o presidenta llega a su fin. El congreso local tendrá lugar mañana, sábado, de 9 a 13.00 en la Estación Marítima, con dos candidaturas aprobadas por la Comisión Organizadora pero sin un censo público que determine el número real de afiliados que están llamados y pueden votar.

La candidatura de Marta Fernández-Tapias quiso dejar claro que aceptará el resultado y “espera lo mismo de su oponente”. “Pase lo que pase, no le echaré la culpa al árbitro, no pondré excusas, no amagaré con irme a otro partido”, dijo, convencida de que “necesitamos un partido fuerte y unido”. Así, a partir del 18 “no caben ni las quejas ni las lamentaciones”.

Fernández-Tapias se refirió al congreso de 2016 para advertir que “debemos aprender de los errores y no repetir actitudes que no favorecen a nadie, y menos al partido”. “Este congreso no es de nadie más que de la militancia, las bases son las que van a hablar y decidir qué es lo que quieren los próximos cuatro años al frente de la formación”, indicó. “A partir de ahí, con independencia de quién sea el ganador, todos debemos remar en la misma dirección”.

La candidata de Adn Vigo destacó que su única ambición es que “los vigueses recuperen el orgullo de ser del PP y que el Partido Popular recupere el orgullo de ser vigués”. “Como partido debemos recuperar el terreno perdido, demostrar que hay otras formas de hacer política y situarnos como una alternativa creíble y confiable para los vigueses”, señaló.

Por su parte, Javier Guerra mandó un mensaje de agradecimiento para todas las personas que han participado en la campaña. El candidato vigués destacó la ilusión y el alto grado de participación de todo el equipo que le ha acompañado durante todo este proceso.

Guerra extendió este agradecimiento a todas las personas que participaron en las reuniones convocadas por Vigo Nos Une, tanto las que reunieron a afiliados de una forma genérica como las sectoriales. Recordó las celebradas con afiliadas implicadas en las políticas de igualdad, la que reunió a los jóvenes de Nuevas Generaciones, la dedicada a autónomos y emprendedores o la que concentró a concejales del PP en las siete últimas corporaciones.

También agradeció “el apoyo y la valentía” mostrada por los cargos electos del PP en la ciudad con los que “he tenido el honor de recorrer este camino que, sin duda, continuaremos juntos para pelear por el objetivo de recuperar el apoyo mayoritario de la ciudadanía de Vigo”.

Posibles impugnaciones

Los afiliados que previamente solicitaron su inscripción para poder votar el sábado han estado recibiendo vía mail esta semana la aceptación o negativa por parte de la Comisión Organizadora para su participación. Pero, según pudo saber este periódico, hay decenas de afiliados que no están de acuerdo con la resolución y ya han comunicado vía mail su intención de personarse igualmente mañana para el “ejercicio del sufragio como afiliado de pleno derecho”. Indican también que si se le impide la entrada exigirán “su constancia por escrito, reservándome el derecho a impugnación por clara vulneración de los derechos de los afiliados”.