Que los mayores de 80 años de la ciudad que viven solos celebren la Navidad “con la dignidad que merecen”. Con este objetivo, el Concello entregará a quienes lo soliciten una cena para llevar la magia de la Nochebuena a sus hogares. Así lo avanzó el alcalde, Abel Caballero, en la rueda de prensa diaria.

Concretó que los trabajadores municipales se están poniendo en contacto con las más de 540 personas que forman parte de este grupo y utilizan el servicio de teleasistencia, y tratan de identificar a todos los ciudadanos que no tienen compañía en sus viviendas “para darles apoyo”. “Respetamos su intimidad y permanecemos atentos”, indicó el regidor.

Esta iniciativa beneficiará a “todas las personas que están en los programas de teleasistencia, Servicio de Ayuda en el Hogar y Xantar na casa, tienen más de 80 años y viven solas”. “Tendrán una cena de Navidad. No hay límite”, afirmó Caballero, quien indicó que, a lo largo de este año, el Concello felicitó por su cumpleaños a más de 130 personas de más de 85 años que utilizan estos servicios sociales: recibieron un menú especial en su domicilio.

Xantar na casa

La Junta de Gobierno aprueba hoy el nuevo convenio para el desarrollo del programa Xantar na casa para los próximos 4 años. El importe es de 513.920 euros y el servicio es prorrogable otros cuatro años. A través de la prestación de este servicio, el Concello olívico atiende a unas 200 personas, que, según apuntó Caballero, son, principalmente, mujeres que viven solas. “Se garantiza una alimentación equilibrada y de calidad a los usuarios”, apostilló.

“La seguridad de la Navidad no se puede poner en tela de juicio”

“No se puede poner en tela de juicio la seguridad; hay un plan de autoprotección”. Es la respuesta del Concello vigués a las familias que, como recogió esta semana FARO, denunciaron públicamente los perjuicios que les causan las atracciones instaladas en la céntrica calle Rosalía de Castro tanto a nivel lumínico como acústico, así como la falta de seguridad que padecen: alegan que, con la calle colapsada por los atractivos navideños, no podrían pasar los vehículos de las ambulancias o los camiones del cuerpo de bomberos. La entidad de la Praza do Rei pide “comprensión” a las familias, con las que, según aseguran fuentes municipales, se pondrá en contacto: “Entendemos las quejas por el ruido, pero no por la seguridad”.