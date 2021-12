“En pandemia no tenía ganas de cantar, la huerta me las devolvió”

Aunque su raíz está en el fado ella prefiere considerarse una cantante universal. Para conocer a la auténtica Dulces Pontes habría que viajar a su Montijo natal donde pasa la mayoría de su tiempo libre y combate su estrés en el huerto que cultiva con mimo. Confiesa que el confinamiento le causó un fuerte impacto psicológico y dejó de cantar y componer durante ese lapso de tiempo en el que le “invadió la tristeza”. Ahora vuelve con fuerzas renovadas al Auditorio Mar de Vigo, el próximo sábado, con Fascinação Tour, donde rendirá homenaje a todos sus referentes musicales a lo largo de los últimos 30 años.

–¿A qué suena Portugal después de una pandemia y qué supuso la la música en ese momento para sus conciudadanos?

–Desde que comenzó esta situación, en Portugal se escuchó mucha música diferente. Incluso se crearon páginas especiales donde ponían música a la gente para que todos la oyeran. La música unía, y las personas la necesitaban, porque no podíamos estar cerca. Fue muy especial. Fue un momento muy fuerte para mí, y tiempo después hice fados desde ese sentimiento, pero fue duro.

–¿Cómo le ha influido el confinamiento a nivel personal?

–Yo no salía de casa, luego me mudé, tengo una huerta –en donde pasaba muchas horas–, y ahí estaba yo con mis pepinos creciendo. Me vine para Montijo, cerca de mi familia y aquí no pude oír mucha música, y estaba hasta enfadada, me aislé un poco de todo. La música es psicológica, y todo esto nos afectó mucho a todos psicológicamente. Te quedas desalentada. Después me empezó a costar ver a las personas habituadas a la distancia, es algo muy extremo, podría desembocar en ideas políticas peligrosas, que no queremos volver a tener aquí.

–¿Y a la hora de componer?

–En la mía no. No quería pensar en eso. Lo que sí me “afectó” fue la huerta. Siempre había pensado en tener una, pero tuve un disgusto con unos tomates muertos... un desastre. Pero después pude rehacer la huerta bien y en ese tiempo aproveché para componer y cantar. Hubo un tiempo en el que no tenía ni ganas de cantar, y la huerta me las devolvió. Era una tristeza para mí, una especie de luto. Fue un momento muy gris. Mi primer concierto tras la pandemia fue muy especial. Pero me chocó volver a ver al público ahí para mí, todos juntos de nuevo en una plaza. Se veían todas las sillas con un plástico y a todas las personas con mascarilla y fue un shock brutal. Mientras estuve en casa no compuse nada, solo escuchaba mucha música, todos los días claro. Pero no era capaz de componer. No paraba de pensar en por qué estaba pasando esto, y en si sería un Apocalipsis y se acabaría el mundo. Yo admiro cantantes como Janis Joplin o Ella Fitgerald, y las escuchaba sin parar.

–Vigo y Portugal tienen una fuerte conexión, sobre todo cultural ¿Cuáles son tus recuerdos en la ciudad olívica?

–Son tantos… Fui varias veces a Vigo, y el público es como mi hogar. El Auditorio Mar de Vigo tiene una acústica increíble, y todo siempre ha ido genial. Hace años que no voy, pero tengo mucho cariño.

–¿Qué nos espera en este "Fascinação Tour”?

–Escuchar melodías a piano, mi voz y cantaré muchas canciones. Las temáticas serán variadas, iremos a Argentina, veremos el mar, y sentiremos “saudade”, todo, sin movernos de una butaca. Tengo un equipo fantástico, tengo el concierto ya montado estructuralmente y eso me ayuda muchísimo. Es genial.

–Hace poco manifestó su deseo de dedicarse a la enseñanza ¿Cómo va ese proyecto?

–Todavía no va, tengo que esperar más tiempo todavía. No me da porque tiene que hacerse bien. Yo ya fui profesora, no de música, pero sí de baile durante un año y medio, era muy joven. Me gustaría enseñar técnica de canto, que aprendí con mi maestra María do Rosario Coelho. Hace falta enseñar lo básico, la técnica y no ser un papagayo, sino aprender a fluir con la música. Encontrar por dentro qué quieres transmitir y experimentar en la música. Hay muchos compositores jóvenes muy buenos. Quiero que surja de forma espontánea. Cuando sea el momento, lo haré.