El Juzgado de lo Penal 1 de Vigo acoge la vista contra un varón acusado de hasta ocho delitos de abuso sexual contra sus cuidadoras. La Fiscalía pide para él una pena de 12 años de prisión. Las afectadas coinciden a la hora de relatar los hechos.

Una de ellas relata que el hombre les habría realizado "preguntas de carácter sexual" como "si tenía pareja o si mantenía relaciones sexuales con ella" así como conductas "que no eran propias del trabajo". "Me pidió que le pellizcase los pezones porque le gustaba", cuenta la mujer, quien vio "cosas que no era normales".

"Me quería tocar el pecho, quiso echarme las manos pero no le dejé"

Otra de las víctimas relató un intento de tocamiento. "Me quería tocar el pecho, quiso echarme las manos pero no le dejé", relata. Por su parte, otra de las mujeres describió cómo intentó besarla. "Sabiendo lo que había me marché y puse la excusa del dinero para no volver", cuenta.

Una cuarta afectada, que estuvo seis meses conviviendo y trabajando para él, también apreció peticiones "raras". "Me dijo que, como tenía problemas de respiración, le tenía que tirar de los pezones, me pareció raro. Solo actúe en los hombros y cervicales porque era lo que correspondía", relata esta mujer, quién también cuenta cómo "quería sacarme una foto desnuda, y que me quitase el sujetador". A precisión de la magistrada, la mujer explicó que todo esto ocurrió "en la primera noche". "Después no volvió a pasar nada más", concluyó.

"Me dijo que, como tenía problemas de respiración, le tenía que tirar de los pezones"

Por su parte, el acusado negó rotundamente los hechos. "Yo solo les hacía una prueba para ver si se desenvolvían bien, si me subían a cama, al coche... No les pedía nada más, por Dios", esgrimió en su declaración.

Aseguró no reconocer a buena parte de las mujeres que presentaron la denuncia. "Algunas se quedaban muy poco tiempo, fueron en torno a 15", cuenta él, si bien la acusación particular cifra las empleadas en torno a las "50-100".