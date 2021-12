La puesta en marcha de una biblioteca del Estado en Vigo será una realidad “pese a la Xunta”. Así lo explicó ayer el alcalde, Abel Caballero que, indicó que en al gerencia de Urbanismo prevista para hoy martes “se tomará conocimiento de la evaluación ambiental simplificada para el espacio situado entre el camino do Chouzo y la calle Lalín.

“El plan especial será aprobado en febrero de forma inicial y como dotacional público en septiembre del próximo año”, informó el alcalde. Caballero recordó que los técnicos del Ministerio de Cultura ya estuvieron en Vigo y “el 11 de octubre me reuní con Iceta y me ratificó la obra, con 4.000 metros cuadrados de zona verde”, dijo. Para el regidor, lo más “escandaloso” es que la Xunta se siga oponiendo a que Vigo tenga una biblioteca pública del Estado. “Se siguen oponiendo ferozmente a que el Estado invierta 17 millones y el conselleiro va camino de ser declarado persona non grata en la ciudad, indicó.

Humanización de Talude

El alcalde participó este lunes en la colocación simbólica de la primera piedra de las obras de humanización de la calle Talude, una actuación que permitirá comunicar Urzáiz por escalera mecánica con San Roque, Colombia y Couto de Sano Honorato.

Las obras de humanización, que tienen un importe de licitación de 713.000 euros y un plazo de ejecución de siete meses, permitirán “cambiar completamente” esta calle que ahora mismo tiene escaleras, según explicó el alcalde.

La humanización supondrá el ensanchamiento de la calle Talude gracias a la cesión gratuita de 72 metros cuadrados por parte del Colegio Mariano, con un valor catastral superior a los 48.000 euros. La ampliación de la calle facilitará la maniobrabilidad de los residentes en los accesos a los garajes y reubicar los accesos al centro escolar mejorando la seguridad de los estudiantes. La actuación incluye renovación de los firmes, instalación de mobiliario urbano, zonas ajardinadas o mejora de saneamiento.