Casi 4.000 notificaciones en el aire al fallar durante tres días el sistema judicial Lexnet

Ni enviar resoluciones, ni presentar demandas, ni notificar sentencias... Un fallo en el sistema telemático Lexnet provoca una parálisis casi total en la judicatura. Y así llevan los órganos judiciales vigueses desde el pasado viernes, tres días soportando fallos en la plataforma que impide desarrollar su trabajo y, lo más grave, no poder mandar a tiempo sus escritos. Concretamente y en base a datos del mismo periodo en los años 2019 y 2020, son cerca de 4.000 notificaciones las que estarían paralizadas.

Los atestados policiales, en persona

El peor parado por esta caída del programa ha sido sin duda el juzgado de guardia, en concreto el Juzgado de Instrucción número 1 que fue el que se encontraba en funciones durante el fin de semana. “No pudimos enviar nada ni trabajar con Lexnet porque nos figuraba caído todos los días. Incluso tuvimos que avisar a la Policía para que todos los atestados e informes los presentasen de forma presencial, que tuviesen que acudir a los juzgados”, explica una de las funcionarias de esta sala.

Sin poder trabajar

La situación ayer continuaba siendo errática, acumulándose el trabajo en estas dependencias. “Estamos desbordados, hasta arriba pero no podemos hacer nada. No va el Lexnet”, amplía.

En otras salas como la Sección Quinta de la Audiencia también denotaron estos fallos en la jornada de ayer. “Se tata de un fallo a nivel nacional, pero a nosotros nos afecta de forma personal porque no podemos hacer nuestro trabajo, ni enviar ni recibir”, cuentan.

"Un desastre"

Los fallos, bien por anomalías bien por interrupciones por mantenimiento (que es lo ocurrido en este caso si bien se han prolongado más de tres días), provocan en los profesionales de Justicia auténtica desesperación. “Es un auténtico desastre, no podemos continuar así. Tenemos un programa obsoleto, comunidades con otros sistema no tienen estos problemas”, defiende José Antonio Fandiño, decano del Colegio de Procuradores de Vigo.

La gran problemática de este funcionamiento errático para estos profesionales, abogados y judicatura en general está en los plazos. “Tú los escritos tienes que presentarlos en un determinado plazo, y estos vencen. Aunque el Ministerio te aporte un justificante de la anomalía tienes que esperar a que el juez o jueza te lo acepte. Además, si no pudo trabajar hoy, mañana tengo que hacer de lo hoy y lo de ayer, y así en estos tres días. Se acumula el trabajo y los plazos siguen corriendo”, lamenta Fandiño, quien incide en que no se trata de un hecho aislado. “Se está convirtiendo en frecuente, ya no es algo puntual”, amplía.

Un cambio de sistema

Como solución, el decano de los procuradores de Vigo insta no tanto a un cambio en Galicia del sistema ya que “no debería de haber uno diferente en cada comunidad, sino uno homogéneo”, sino que “se dé un paso importante en Lexnet”. “Pienso que en general hay poca voluntad de que funcione”, concluye José Antonio Fandiño.

A lo largo de este año, el servicio fue interrumpido por mantenimiento o anomalías hasta en doce ocasiones –el Ministerio avisa vía Twitter de los fallos del Lexnet así como de su restablecimiento y la posibilidad de obtener el justificante de la interrupción–. El año anterior fueron una treintena.

En la comunidad gallega, se han remitido a través de Lexnet casi 15 millones de mensajes en lo que va de año, según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial.