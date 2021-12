Los perros reconquistan Samil

Temperaturas agradables, cielo despejado y la playa entera para pasear, corrrer y jugar. Samil vivió en la mañana de este domingo una escena más propia de la primavera que de los festejos navideños que inundan Vigo con centenares de personas paseando y muchas de ellas acompañadas por los auténticos reyes de la arena ayer: los perros.

El buen tiempo del domingo permitió a centenares de personas disfrutar de la playa acompañados de sus mascotas

Desde el pasado 1 de octubre estos animales pueden correr sin problema por cualquier arenal vigués al finalizar la prohibición que limita su espacio a los de A Foz y A Calzoa durante los cuatro meses estivales, ubicados a ambos lados de la desembocadura del Lagares.

Es por ello que, tras el paso de la borrasca Barra y a la espera de nuevas precipitaciones durante la próxima semana, la tregua ofrecida en la matinal del domingo –con los termómetros por encima de los 15 grados– hiciera que el aparcamiento de la mayor playa de la ciudad volviera a llenarse.

En la postal del paseo se mezclaban runners, turistas, familias o parejas. Los vermuts al sol del mediodía en las terrazas compartían escena con los villancicos tocados en violín y los partidos de baloncesto de las canchas. En el extremo más cercano al Lagares, el hilo musical de la pista de hielo se interrumpía por momentos con el rugido de los karts infantiles situados en su puerta.

Sin embargo, bastaba con bajar a la arena para que las olas y los juegos de los perros recuperaran el protagonismo que tenían en todo el litoral. Palos y pelotas se imponían a los arneses y las correas sin que nadie se quedara sin un metro cuadrado de espacio público para su uso y disfrute.

“Los perros y los humanos necesitamos los espacios al aire libre”

Mercedes reconoce que aunque le gusta acudir a la playa todo el año, debe aprovechar los meses de invierno para acudir con su perra Dana. Reconoce que el centro está “impracticable por las aglomeraciones” y por eso opta por este paseo antes de comer.

También Maia, acompañada de sus padres y su perra Navi, sabe que es una oportunidad que no se repite a lo largo de todo el año: los días con más gente en las toallas deben tener más cuidado, por lo que su mascota no puede cavar o jugar con las algas que se encuentra. “Los perros y los humanos necesitamos los espacios al aire libre”, asegura.

No todos dan el salto a la orilla y se conformaban con que sea su perro quien descienda por momentos a coger algún palo arrastrado por la marea. Es el caso de los ferrolanos Eduardo y Lidia, quienes acudieron acompañados de su perro Dexter y sus dos hijos pequeños. Afincados en Vigo desde hace años, reconocen que al no poder acudir la semana pasada por el mal tiempo hoy “se lanzaron” a volver a pasear por Samil. Sin embargo, los “problemas de logística” asociados a cargar con dos sillas de bebé hicieron que no se sumaran a su mascota en la arena.

El reguero de visitantes se mantuvo durante la hora de comer y hasta bien entrada la tarde, cuando tras la puesta de sol todas las miradas volvieron a dirigirse al centro.

Los once millones de leds llenan hoteles y causan colas en atracciones como la noria y el tobogán de nieve. Pero para aquellos que no pueden disfrutarlas al cien por cien, durante unas horas vivieron su verano particular en Samil.