Nochevieja del “Iona” en Vigo

Aunque no hay nada escrito sobre cómo disfrutar las fiestas de Navidad, la tradición dice que la opción preferida es la de disfrutarlas en familia. Lo que ya no está tan claro, sobre todo en los últimos tiempos, es dónde.

Sin embargo cientos de familias británicas lo han tenido claro y se han decantado por una envidiable elección: hacerlo en familia, sí, pero a bordo de uno de los mayores y más modernos cruceros del mundo, el Iona. Ya sea como regalo de Navidad de padres o abuelos, o como “autorregalo” que se hacen parejas con o sin niños, embarcarse con familia o amigos desde la fría y húmeda Inglaterra para un recorrido de 16 noches a Madeira, Canarias, Cádiz, Lisboa y Vigo a unos precios que, dados los tiempos que corren son notablemente más baratos que en tiempos prepandemia, la oferta resulta más que tentadora.

Así lo debieron pensar los más de 3.500 pasajeros que el próximo día 18 de diciembre se subirán a uno de los gigantes de la diversión y del ocio sobre las olas para disfrutar de unas fiestas que sin duda, resultarán inolvidables para la mayoría. Las tarifas, al cambio actual de la libra arrancan en los 1.900 euros en camarote doble interior hasta superar los 4.000 de una suite, por persona.

El recorrido del Iona arranca en Southampton, dando tiempo a que sus huéspedes descubran durante tres días todo lo que pueden ver y disfrutar a bordo de este gigante antes de atracar en Funchal, en la isla de Madeira. A la mañana siguiente les espera Santa Cruz de Tenerife, y a la otra, día de Nochebuena, Las Palmas de Gran Canaria. El día de Navidad será jornada completa de navegación para que el pasaje pueda disfrutar a bordo de tan señalada fecha y del suculento menú que acompaña ese día.

El día 26, festividad británica del “Boxing Day” en la que se promueven regalos a las personas más necesitadas, el pasaje tendrá la ocasión de recuperarse de los excesos haciendo algo de ejercicio y estirar las piernas en tierra en Puerto del Rosario (Fuerteventura). El día 27 el Iona se despedirá de Canarias tocando en Arrecife de Lanzarote.

Tras abandonar el archipiélago, el nuevo buque pondrá proa al continente para tocar en Cádiz el día 29 y Lisboa, el 30. Será el día de fin de año, cuando el Iona atraque en Vigo para una permanencia que todavía no está definida pero que la web de P&O, armadora del buque, informa como “desde la mañana hasta el anochecer”, sin especificar horarios. Lo que está claro es que las campanadas sorprenderán al Iona navegando ya rumbo a Inglaterra, donde tiene previsto culminar su primer crucero navideño el 3 de enero del nuevo año tras dos jornadas completas de navegación.

Inaugurado el pasado mes de agosto, el Iona es a día de hoy el sexto mayor crucero del mundo y el tercero más grande que haya recibido el puerto vigués en su historia, tan solo superado por los gemelos Oasis y Harmony of the Seas que amarraron en el muelle de trasatlánticos en 2014 y 2016 respectivamente, y dejando pequeños a ilustres visitantes como el Independence of the Seas o el mismísimo Queen Mary 2.

Con 184.089 toneladas de registro bruto y 345 metros de eslora por 42 de manga, en los que da cabida a 5.200 pasajeros y 1.762 tripulantes, a bordo del Iona el huésped cuenta con una infinita oferta dirigida al ocio y a la gastronomía a lo largo y ancho de sus 15 bares, pizzerías, heladerías y cafés, 10 restaurantes, cuatro piscinas, spa, gimnasio, teatro, cine, casino, clubs, sala de baile y discoteca, galería comercial, varios lugares dirigidos al ocio infantil según distintos rangos de edad hasta los 12 años, y algo muy a tener en cuenta por muchos: destilería propia donde se elabora ginebra, la primera instalación de estas características del mundo de la que un crucero pueda presumir.

Pero lo más relevante es que en la sala de máquinas del Iona laten motores movidos por gas natural licuado, lo que lo convierten en uno de los cruceros menos contaminantes y el primero construido para el mercado británico que usa dicho combustible.

