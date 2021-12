Los hospitales de la ciudad ya rozan el centenar de ingresados por COVID

La imparable evolución de la sexta ola de la pandemia en el área sanitaria de Vigo empieza a preocupar no solo por la disparada evolución de los contagios, sino también porque los casos de pacientes que necesitan ser hospitalizados siguen también al alza y llega a cifras que no se registraban desde el pasado mes de febrero.

Concretamente hay ya 95 enfermos con COVID ingresados en centros sanitarios de la ciudad, veinte de ellos en la UCI, tras diez nuevas hospitalizaciones en la última jornada. Estas cifras preocupan y mucho a las autoridades sanitarias, que en los últimos días han alertado de la grave situación epidemiológica que está atravesando la ciudad y los municipios de su entorno y las preocupantes imágenes que se están dando en algunos locales de ocio nocturno y salas de conciertos, con aglomeraciones, sin mascarilla y sin la exigencia del certificado COVID a la entrada.

La evolución de la pandemia en el área sanitaria está completamente disparada, por lo que habrá que ver si en los próximos días la Consellería de Sanidade anuncia alguna restricción específica para intentar poner freno a esta sexta ola.

De momento lo que se está haciendo es ampliar al máximo la capacidad diagnóstica para detectar cuanto antes posibles casos de COVID. Sin ir más lejos, en la última jornada el Sergas realizó en Vigo casi 3.000 pruebas PCR, de las que 377 resultaron positivas. Entre este elevado volumen de pruebas para detectar el coronavirus se encuentran las que se realizan en los Covid-Auto del Álvaro Cunqueiro y el Meixoeiro (que reabrió esta semana) y en el Punto de Atención Móvil (PAM) ubicado junto al Náutico de Vigo, al que puede acudir toda aquella persona asintomática que se quiera realizar voluntariamente la prueba e incluso se puede pedir autocita ya a través de la web del Sergas.

Ayer, un día más, este dispositivo volvió a registrar importantes colas desde prácticamente primera hora de la mañana. Similares a las que se vivieron también en el entorno del Ifevi, en la que estos días se sigue administrando la tercera dosis de la vacuna.

Saturación en el PAC

La presión asistencial por esta sexta ola no se está viviendo únicamente en los hospitales (hay que recordar que en el Cunqueiro ya se están aplazando cirugías y destinando recursos de otros servicios para atender a enfermos con COVID), sino también en los dispositivos de Atención Primaria. Concretamente el Punto de Atención Continuada (PAC) de Vigo, que los fines de semana aglutina todas las urgencias de Primaria al estar cerrados los centros de salud, vivieron el sábado una jornada especialmente complicada, en la que se llegaron a juntar unas cincuenta personas en la sala de espera. Y ayer, sin ir más lejos, a primera hora de la tarde los profesionales sanitarios no daban abasto especialmente para realizar las llamadas telefónicas para comunicar casos positivos y pedir pruebas. A primera hora de la tarde llevaban ayer ya cerca de trescientas llamadas, y desde el PAC apuntan que no tendrían tiempo para realizar todas las consultas a distancia que tenían agendadas.