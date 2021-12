“Hace falta aire fresco para revertir los resultados de las municipales”

Marta Fernández-Tapias, delegada de la Xunta de Galicia en Vigo, fue la primera en postularse como candidata para presidir el PP local y dar un vuelco a la situación del partido en la ciudad. Se siente ganadora y apuesta porque su rival, Javier Guerra, se sume a su proyecto.

Ficha personal Marta Fernández-Tapias es licenciada en derecho y ejerció como abogada antes de convertirse en directora xeral de Administración Local. Sucedió a Corina Porro como delegada de la Xunta en Vigo.

– ¿Por qué ha decidido ofrecerle públicamente a Javier Guerra la vicepresidencia e integrarse en su lista?

–Necesitamos un partido fuerte, y creo que la integración en una única lista es la mejor opción. Y todos somos conscientes que la candidatura ganadora es la nuestra. Espero que acepte la propuesta. Mis puertas están abiertas para que Javier se sume a mi proyecto, sin ninguna duda

“He escuchado a los militantes y eso ahora está dando sus frutos”

–¿Ha recibido ya alguna respuesta o algún “feedback” por parte de Guerra?

–De momento no.

–¿Nota un apoyo mayoritario por parte de la militancia?

–Sí. Desde el día que anuncié que me presentaba, dije que lo haría anunciándoselo a los militantes, y que esto era un proyecto de unidad de abajo a arriba. Siempre he escuchado a los militantes y luego les he hecho propuestas. Y ese efecto ha tenido su fruto y estoy muy satisfecha.

“Es necesario que todos nos volvamos a sentir orgullosos de ser del Partido Popular”

–¿Cuál es la idea que tiene para el partido si gana?

–Lo que hay que hacer es recuperar el orgullo de ser el PP, como lo hicimos en épocas anteriores. Hacer un Vigo más inclusivo, más abierto, que cambien las formas de actuar. Es el momento de un cambio y de aire fresco, de una nueva generación que aporte nuevas ideas y nuevas propuestas. Hay que recuperar el liderazgo de la ciudad en todo, a nivel industrial, cultural… Y eso lo tenemos que construir con un proyecto fuerte y unido. Hace falta aire fresco y poder revertir los resultados de las últimas elecciones municipales, crecer y volver a estar todos orgullosos de ser del Partido Popular.

–Y el otro escenario: si pierde, ¿cuál sería su papel en el PP?

–Estaría siempre a disposición del partido. En cualquiera de las dos situaciones, lo que hay que hacer es trabajar por un partido fuerte y unido.

–Tras el batacazo de las elecciones municipales y la formación de una comisión gestora para dirigir provisionalmente el PP de Vigo se ha mandado un mensaje de unidad. Pero desde que se inició la carrera para la presidencia se está viendo a un partido dividido…

–Más que un PP dividido, es un partido que está vivo. Hay diferentes formas de entender cómo se debe crear este nuevo partido, yo tengo la mía. Lo dije desde el minuto uno: estoy abierta a que se sume todo el que quiera. Creo que lo que debemos de hacer es pensar en un proyecto desde Vigo, para Vigo y por Vigo. Y desde las bases, dando el protagonismo a los militantes. Estamos aquí gracias a ellos. Sigo mi camino, es normal que haya varias candidaturas, eso hace que el partido esté vivo y no creo que sea un problema.

“No me preocupa que el grupo municipal apoye a Guerra; lo que me preocupa es tener solo 4 concejales”

–Los concejales del grupo municipal han mostrado su apoyo a Javier Guerra. ¿Qué sucedería si es usted quien se hace con la presidencia?

–Todo el mundo se puede integrar en este equipo. No me preocupa que los cuatro concejales apoyen a Javier Guerra, lo que me preocupa es tener precisamente solo a cuatro concejales. Tenemos que recuperar el terreno perdido en esta ciudad.

–¿Cómo valora la estrategia de oposición de esos cuatro concejales del PP estos más de dos años?

–Cada uno ejerce su función como considera. El trabajo del grupo municipal no es fácil, porque solo son cuatro. Y están esforzándose al máximo en hacer oposición a Abel Caballero.

–¿Mantiene lo que comentó sobre que el otro candidato hizo trampas con los nuevos afiliados?

–Lo que he dicho es que debería dar explicaciones. Es muy grave lo que se puso de manifiesto. Esto es un tema que a mí no me afecta. Mi campaña es en positivo, haciendo propuestas y generando ilusión. Lo que no voy a hacer nunca es echar la culpa al árbitro si pierdo el partido, ni estar con quejas ni lamentaciones. Estamos aquí para construir. Que le pida explicaciones es lógico.

–¿Cree que su rival intentó manipular el censo?

–Lo que es manifiesto es que trató de hacer unas afiliaciones que no eran regulares. Desde luego yo no tengo nada que ver. Lo que dije desde el primer día es que debían dar explicaciones, y nada más.

–Precisamente desde la candidatura de Guerra se ha manifestado que el Comité Organizador del Congreso actuó para intentar beneficiarla a usted…

–Eso es absolutamente absurdo. ¿Cómo va a favorecer el comité a una candidatura? El comité lo que hace es cumplir el reglamento, seguir las normas y no dejar que se cometan irregularidades. Yo no soy parte del comité, respeto sus decisiones y las acato.

–Desde el inicio se ha transmitido la idea de que usted es la candidata favorita del PP provincial y Guerra del PP local. ¿Es así?

–Yo no soy la candidata de nadie. Soy una mujer libre que toma sus propias decisiones. Esas calificaciones y etiquetas no tienen ningún sentido. Soy militante del partido en Vigo desde hace más de treinta años. Que me digan eso es completamente absurdo. No comparto los ataques gratuitos a nadie del partido. No se puede atacar a la dirección provincial o local por unos resultados. A lo mejor en otras formaciones se funciona de otra manera. Aquí ganamos y perdemos todos unas elecciones. Repito: soy una mujer libre, con criterio y que toma sus propias decisiones.

–¿Sabe con exactitud cuanta gente podrá votar en el congreso?

–Lo que nos comunicaron es que por protección de datos no tenemos acceso al censo. Hay que trabajar. Los afiliados que saben que pueden votar, lo van a hacer.