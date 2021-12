¿Por qué podría retrasarse el cobro de los premios de Navidad?

La paciencia de los loteros ha llegado a su fin. Quieren que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (Selae) revise el sistema de comisiones –el mismo desde hace 17 años– que reciben las administraciones de lotería y los puntos de venta mixtos –hay 91 en la ciudad y 273 en la provincia de Pontevedra– por cada décimo vendido. Esta es la principal reivindicación de Loteros en la Lucha, un movimiento nacional que agrupa a unos 1.000 establecimientos de lotería en toda España y 20.000 trabajadores. Consideran que su sueldo está “congelado” desde hace más de tres lustros y se ven en la necesidad de hacer equilibrio sobre una cuerda para lograr la rentabilidad de sus negocios tras la subida de los alquileres y la luz, entre otros gastos.

Para mostrar su malestar, amenazan con convocar un cierre de las administraciones y los puntos de venta durante tres días, concretamente, del 22 al 24 de diciembre, situación que retrasaría el pago de los premios del Sorteo de Navidad hasta el 26 de diciembre y que provocaría un “colapso”, como advierte el coordinador del movimiento en Galicia, Pablo Blecua. “Los premiados querrán cobrar y no podrán hasta más tarde. Sería una gran vergüenza para Loterías, una institución con prestigio y centenaria. Nosotros defendemos nuestros puestos de trabajo”, aduce.

Las administraciones reciben el 5,5% de la venta de La Primitiva, el 6% de la Lotería Nacional o el 3,7% del Sorteo de Navidad. “De un décimo de Navidad, cobramos 80 céntimos brutos; descontados los impuestos, son 65. La rentabilidad está en peligro en un porcentaje importante”, apunta.

Blecua reconoce que la pandemia ha agudizado un problema que viene de antiguo. “En 17 años, han subido el IPC, la luz, los alquileres, el coste del transporte… Sin embargo, las comisiones son las mismas. Los porcentajes son ridículos, nada que ver con los que se aplican en otros países de Europa; en algunos casos, ya no permiten cubrir ni los gastos. Aunque parezca que es todo jauja porque tenemos colas en Navidad, algunos no podemos ni coger vacaciones y muchos nos vemos obligados a recurrir a otros trabajos porque no llegamos a ser mileuristas”, denuncia antes de poner el acento en la necesidad de ajustar la comisión de la lotería de Navidad en beneficio de los profesionales que trabajan en el rural, que es la que les sustenta todo el año.

Preguntado por el porcentaje de comisión ideal, Blecua destaca que, por ahora, Loteros en la Lucha no quiere entrar en concreciones. “Queremos que la Selae se siente y negocie. Hasta ahora, sus respuestas han sido “no” o “no es el momento”. No está abierta al diálogo, sino que impone, enuncia sus condiciones. Nuestra paciencia tiene un límite. Se han hecho estudios, pero preferimos no dar una cifra, sino negociar en base a una oferta decente que permita que nuestros negocios sigan siendo viables. Eso sí: no queremos que la solución sea subir los precios a los clientes, esa no es la vía”, apunta.

“Si nada cambia, se mantendrá la convocatoria de una concentración el día 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid" Pablo Blecua - Coordinador en Galicia de Loteros en la Lucha

El coordinador de Loteros en la Lucha informa que el movimiento se acaba de constituir como asociación para lograr una reunión oficial con representantes de la Selae. “Miembros del movimiento ya han hablado con ellos, pero no de forma oficial. Por cierto, nos niegan la negociación, pero ellos sí se han subido el sueldo: se lo han actualizado unas cinco veces”, manifiesta. Apunta que más de un 70% de los miembros de esta plataforma están dispuestos a cerrar el día 22; el 90%, a hacerlo a mediodía; y un 40%, del 22 al 24. “Si nada cambia, se mantendrá la convocatoria de una concentración el día 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid, mientras tiene lugar el Sorteo de Navidad”, indica.

Iria Castro es la responsable de la administración de lotería número 28, situada en Urzáiz. Asegura que una actualización de las comisiones le permitiría contratar a una persona para atender el negocio cuando su marido o ella no pueden. “Estamos los dos como autónomos y nos han subido la cuota tres veces en un año. Tuvimos un bebé en julio, nuestro segundo hijo, y mi marido no pudo coger la baja paternal porque eso conllevaría tener que contratar a otra persona y no podríamos asumir ese gasto, entonces, traemos al pequeño a la administración. Con la primera hija, que nació en 2018, tampoco pudimos contratar a otra persona. Ya no aguantamos más”, explica.

Raquel Vázquez, al frente de la administración número 10, en la peatonal de O Calvario, radiografía un escenario similar. “En verano, no puedo cogerme vacaciones de 15 días o un mes. Cojo tres días e intento empatarlos con festivos para poder estar con mi hijo. En 17 años, han subido la luz, los alquileres y todos los gastos, y, mientras, nuestros sueldos están congelados”, denuncia antes de avanzar que su intención es viajar a Madrid el día 22: “Pedimos un reparto más justo”.

Colas a las puertas de los puntos de venta

Como reconoce Iria Castro, el tirón de las luces de Navidad les da aire en este momento de reivindicación. Asegura que las ventas de décimos para el sorteo del 22 de diciembre han crecido “mucho” desde que se encendió el alumbrado, el 20 de noviembre.

Basta con ver las colas que se forman a las puertas de los locales. Uno de los clásicos es el de Porta do Sol: turistas y vigueses esperan su turno durante varios minutos para hacerse con el billete.