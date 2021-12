El Cunqueiro duplica las camas para enfermos COVID y ya aplaza días libres

La sexta ola avanza completamente sin control por el área sanitaria de Vigo, que ya se encuentra en riesgo alto de contagio con una media de 535 nuevos casos por cien mil habitantes los últimos catorce días. No hay jornada en la que las cifras de la pandemia den un respiro a la ciudad y su entorno, y los últimos datos facilitados por la Consellería de Sanidade son realmente preocupantes, con 398 contagios diagnosticados en un solo día, la segunda mayor cifra de la pandemia. Hay que señalar que la actividad diagnóstica está en niveles muy altos, y esas casi cuatrocientas infecciones se detectaron tras realizarse 2.775 pruebas PCR, en las que se incluyen también las que se hacen en el Punto de Atención Móvil (PAM) situado en el Náutico, que en los últimos días volvió a registrar importantes colas de personas que acudían a realizarse la prueba de forma gratuita.

Este alto nivel de contagio lleva al área a superar ya los 3.100 casos activos, una situación que preocupa y mucho a las autoridades sanitarias. Por eso el subcomité clínico de la Consellería de Sanidade que se reúne este viernes tendrá sobre la mesa la posibilidad de aplicar medidas restrictivas en la ciudad y en los municipios de su entorno. Vigo concretamente también apunta a subir al riesgo “muy alto” de transmisión del virus, pues ayer la incidencia a catorce días estaba en 499, y el límite lo marcan los 500 casos, por lo que hoy todo hace prever que se entrará en ese nivel.

Los hospitales de la ciudad no obstante se encuentran todavía en fase uno en sus protocolos COVID, porque todavía no han llegado a la presión asistencial necesaria para subir al segundo escalón. Concretamente en los centros sanitarios vigueses hay ingresados 79 pacientes con COVID, 16 de ellos en la UCI. Y todo apunta a que estas cifras irán empeorando en los próximos días conforme se empiecen a comprobar las consecuencias del puente de la Constitución, unos días de un alto nivel de movilidad e interacción social. Por eso el Álvaro Cunqueiro está tomando ya medidas para prepararse para un aumento en la actividad asistencial relacionada con el coronavirus. Así, según apuntan desde la dirección del área sanitaria de Vigo, se ha abierto otra vela en la segunda planta (concretamente la 2B) con 46 camas destinadas a pacientes con coronavirus, que se suman a las 44 que ya había hasta ahora en otra zona de la planta. Es decir, el hospital vigués ha duplicado el número de camas destinadas a atender a enfermos con COVID. A ello hay que añadir las 24 plazas de la vela 3C, que está destinada a personas sospechosas de estar contagiadas.

No es la única medida que ha tomado el hospital vigués para pertrecharse frente al avance de la sexta ola. Y es que también se está apostando por el aplazamiento del disfrute de los conocidos como “días de libre disposición” de los profesionales sanitarios. No se les cancelan, pero como tienen de margen para cogerlos hasta el 31 de marzo del próximo año, se negocia con ellos para que los puedan disfrutar más adelante, cuando se prevé que la pandemia empiece a amainar, y no ahora, cuando la exigencia asistencial ya empieza a ser importante.

Por otro lado, también se están reservando recursos de servicios con actividades que se consideran demorables en el tiempo, es decir, que no son urgentes, para destinarlos a aquellos que se encuentran en primera línea de la lucha contra la pandemia. Y todo apunta a que se empezarán a suspender cirugías no urgentes en los próximos días.

Las previsiones en cuanto al avance de la pandemia en los próximos días son malas, y ya pocos dudan que las navidades llegarán con restricciones. Una de las principales esperanzas se encuentra en la vacunación de los niños de entre cinco y once años, que arrancará la próxima semana. Hay que recordar que uno de los problemas que se están detectando es que muchos pequeños sin vacunar dan positivo y acaban contagiando a sus padres y otros familiares con los que conviven.

Brote en una residencia

La peor noticia de ayer, además del disparado volumen de nuevas infecciones, llegaba desde la residencia de mayores Clece Vitam Pardo Bazán, en las que se detectaron cinco positivos entre usuarios, en un geriátrico además que ya sufrió recientemente otros brotes que provocaron tres fallecimientos hace poco más de un mes. Por eso este nuevo foco obliga a a extremar las medidas de prevención en este centro.

El puente registra intoxicaciones etílicas que acaban en Urgencias

En este puente de la Constitución que acaba de finalizar pasó lo que nadie quería que sucediera. Las llamadas a la prudencia por parte de las autoridades sanitarias parece que no hicieron efecto en parte de la población. Prueba de ello son las preocupantes imágenes que se vieron en varias salas de conciertos y locales de ocio nocturno de Vigo durante el fin de semana, donde las medidas de prevención brillaron por su ausencia. Especialmente en cuanto al uso de la mascarilla y la exigencia del certificado de vacunación o prueba negativa del COVID para poder entrar en el local. Una situación que indigna profundamente a los profesionales sanitarios, que vienen denunciando en los últimos días que parte de la ciudadanía se comporta como si la pandemia ya hubiese terminado. Precisamente, las Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro atendieron durante este puente, especialmente el fin de semana, a varios jóvenes con intoxicaciones etílicas. Los propios acompañantes confesaban a los sanitarios que les atendían que en el lugar donde habían pasado la noche no se estaba tomando medida preventiva alguna y que no les pidieron el certificado COVID. Es más, tal y como informó ayer FARO, algunos after hours de la ciudad han vuelto a abrir en un horario que en teoría no tienen permitido, más allá de las cinco de la madrugada.