Ryanair negocia con Vigo, pero crece en Santiago. Y lo vuelve a hacer con una ruta internacional con la que triunfó en el aeropuerto de Peinador antes de que el Concello olívico decidiera no renovarle el contrato de promoción turística.

Según acaba de hacer público la low cost irlandesa, a partir del próximo mes de marzo comenzará a conectar Lavacolla con Edimburgo. Será al menos durante toda la temporada de verano con dos frecuencias semanales: lunes y viernes. Los vuelos ya están a la venta a través de su página web.

Esta no es la primera ruta que operaba en Vigo y que ahora pasa a Lavacolla. El pasado mes de noviembre y con carácter anual, Ryanair comenzó a conectar Santiago con Bolonia. Esta conexión (al igual que la de Edimburgo) se operó en Vigo durante los años 2016, 2017 y 2018. Luego se canceló tras los desencuentros entre el Concello y Ryanair en 2019 para renovar el contrato. Solo unos meses más tarde, la compañía anunció su operativa en Lavacolla.

A mayores, la semana pasada la low cost irlandesa anunció otra ruta internacional en Santiago a Alemania. Con estas incorporaciones la compañía irlandesa llega ya a 5 destinos internacionales en Lavacolla: Londres (Stansted); Milán (Bérgamo); Edimburgo, Bolonia y Memmingen.

¿Qué pasa con Ryanair en Vigo?

Vigo lleva negociando con Ryanair desde principios de este año, pero todavía no hay concurso público. El alcalde, Abel Caballero, anunció en varias ocasiones que se publicaría de forma "inminente". Pero por el momento todavía no se ha convocado. Aunque no está confirmado oficialmente, a tenor de los tiempos que manejan las compañías aéreas, será complicado que las nuevas rutas puedan estar operativas la próxima temporada aeronáutica de verano (de marzo a octubre). Con lo que probablemente habrá que esperar a noviembre de 2022.

Aunque todavía no se ha publicado el concurso, las gestiones se han acelerado en las últimas semanas para que pueda licitarse ya. Probablemente por la presión de los otros dos aeropuertos gallegos, que están captando rutas.

¿Qué rutas persigue el Concello de Vigo? En los últimos meses el propio alcalde ha ido dando pistas de las rutas internacionales que se buscan. La más clara, Londres. Caballero lo avanzó en septiembre. Pero la semana pasada desvelado públicamente durante una entrevista radiofónica otras dos rutas internacionales que irán en el concurso público: Bruselas y una conexión con Alemania. En este último caso, todo apunta al aeropuerto de Dusseldorf. En Bélgica podría ser Charleroi.