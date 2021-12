De gastronómico maratón

¡Oh, dioses solícitos! Permitid que sobreviva a este maratón gastronómico en que ando, desde mi puesto de anfitrión de la familia castellana. Si el sábado fue en La Comidilla una comida con pulpo y unos chocos en su tinta, la cena fue un inmenso coruxo en La Mar Salada de Paul Varela; el domingo pasamos por las ostras para el aperitivo y El Cocedero de Poli para la comida, llevándose la cena una gran mariscada en casa que “recolecté” con Jaime López como asesor gastronómico por las lonjas de Cangas y Aldán, con alguna incursión en la tienda de Pescanova para tener mejores camarones que los frescos existentes en las lonjas. Ahora, lunes en que escribo, parto con la comitiva castellana hacia Valença, donde Antonio Neiva, director de la posada sita en la fortaleza, nos tiene preparada una mesa; y cenaremos en la sidrería de Sergio Vázquez pero ya en plan picata. Mañana martes, hoy para vosotros, comeremos en Santibáñez de Vidriales, cerca de Benavente... y descansaremos de tanta marcha.

Sergio Pazos, en el Sinatra

Acordaos, los que queráis poner un punto de risa en este puente, que hoy tenéis a Sergio Pazos con su “Contaxíandonos de humor”, a las 21 horas, en el antes puticlub Telmo’s y ahora pub Sinatra. Aviso.

Un café con las Otazo Sisters

Me tomé un café en el Don Gregorio, que recomiendo porque es un café con mucha prensa, con las Otazo Sisters, Marisa y Pilar. Yo veo que no paran y ya sé por qué. Están liadas con temas de decoración, reformas y diseño, y lo comprobé el otro día cenando en el Sonvento de Bouzas, por el cual recibieron un premio nacional al mejor diseño de marca colaborando con la agencia Publigal. Pero como esto no les basta, han realizado estudios de decoración con Feng Shui en la Provenza, Dubai, Dusseldorf... En la innovadora empresa Trivago estudiaron la distribución de los puesto de mando y ahora están con clientes italianos en Padua. ¡Bien por las Otazo Sisters!

Navidad en Vigo

Excelente el trabajo realizado por este Ayuntamiento con la Navidad aunque haya voces que siempre disienten, no contentas nunca con nada. Nunca la Alameda de Vigo lució tanto para tantos ciudadanos, orquestado el mobiliario con buen gusto y pleno de ofertas gastronómicas, culturales, artesanales...