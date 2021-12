El COVID dispara la preocupación por la salud mental entre los jóvenes de Vigo

Depresión y ansiedad. Son dos términos que los jóvenes de Vigo y el área han marcado en rojo en sus diccionarios a raíz de la pandemia del COVID-19. La paralización de sus proyectos vitales, el aislamiento social derivado de las restricciones para cortar las alas al coronavirus o la falta de estímulos por dejar de practicar actividades son algunos de los factores que han oscurecido el día a día de parte de este colectivo. Lo confirman desde el centro Quérote+ de Vigo, un servicio gratuito dependiente de la Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado de la Consellería de Política Social que enfoca su trabajo en la atención a la juventud gallega en diversos aspectos, como sexualidad, tecnología, imagen corporal o salud mental. En el primer semestre de 2021, registró más de 1.200 consultas –casi un 60% las realizaron mujeres–.

“Este año, estamos notando en las consultas un incremento de demandas vinculadas a estados de ánimo deprimidos o ansiosos y sobre dificultades para llevar el día a día. Ahora, estas cuestiones son frecuentes a raíz de la pandemia. Incluso se ha planteado crear una nueva categoría –en el análisis de consultas– para visibilizar esta necesidad que se está manifestando. En 2021, no sé si las consultas sobre salud mental están teniendo más protagonismo que las vinculadas con la sexualidad, pero, en todo caso, ya ocupan el segundo lugar”, explica Noa Tilve, psicóloga del centro Quérote+ de Vigo –junto con una educadora social, atiende a los jóvenes en la sede del número 41 de la calle Ferrería–, antes de concretar que el rango de edad con el que más trabaja es de 14 a 30 años.

Tilve señala que los jóvenes “han ampliado su vocabulario vinculado con la salud mental”. “Ya es frecuente que nos contacten usando conceptos como ansiedad, pero también hay personas que no saben qué les pasa y manifiestan su malestar para saber cómo solucionarlo; a veces, las etiquetas no se corresponden con la realidad”, detalla, a la vez que pone la atención en las causas: “En ocasiones, sienten que su proyecto de vida está paralizado o se lo cuestionan. Muchos están en una rutina de desánimo por dejar de hacer actividades que antes le resultaban placenteras o motivantes. Les damos herramientas para que puedan recuperar su ánimo y bienestar, pero Quérote+ no tiene por qué ser el lugar final de atención: hacemos la derivación a los servicios correspondientes. No podemos plantearlo como un servicio terapéutico, es más psicoeducativo”.

Los estados de ánimo ansiosos y depresivos, indica Noa Tilve, “afectan a todas las esferas vitales” de los jóvenes, que llegan al centro Quérote+ para “reflejar su malestar” porque “no son capaces de concentrarse, empiezan a quedar menos con las amistades o tienen problemas con la pareja o familiares”. “Acuden a nosotras porque ya nos conocían por consultas previas vinculadas a otras temáticas o por los talleres que hacemos –en centros de enseñanza, asociaciones, por petición de un concello…–. A veces, nos derivan de centros de educación o recursos sanitarios. La vía fundamental es el boca a boca, que es una de las mejores herramientas para difundir el trabajo y denota que el servicio funciona”, anota.

La sexualidad continúa siendo la rama que más consultas genera en este servicio: el 58,82% en el primer semestre de 2021. Noa Tilve detalla que, en este campo, las preguntas son “muy diversas”: vinculadas con el inicio de uso de un método anticonceptivo y las dificultades que pueden surgir, comunicación de la orientación sexual a las familias, gestión de las relaciones de pareja, enfermedades de transmisión sexual o preocupaciones debido a un posible embarazo por un retraso de la menstruación. “También hacemos la prueba rápida del VIH. El rango es amplio”, indica.

Temáticas Balance de la actividad del centro Imagen TIC corporal Información 0,4% 0,15% sobre el servicio de Vigo Convivencia 11,4% 0,15% Formación 11,4% Hombres Mujeres Consultas TOTAL 2019 1.407 66,25% 33,75% 2019 1.367 59,25% 40,75% 2020 Sexualidad 79,6% 1.238 58,15% 41,75% 2021 TIC 0,31% Vía de contacto Otros Consumos 9,14% 0,31% 59% Formación 3,5% 9,6% Virtual 2019 37,5% 2020 Telefónica Sexualidad Información 60,8% sobre el servicio 47,25% 20% 7,1% Presencial Imagen corporal 2020 0,08% TIC 0,24% Consumos 45,65% 0,24% Otros 8,07% 36,75% 4,21% Información 2021 sobre el servicio 2021 20,52% Sexualidad 59,04% Formación 58,82% 12,03% Edades Años % 21,2 38,64 31 <14-18 22,3 14,55 13,9 19-22 2019 2020 2021 10,7 6 5,17 23-26 20,2 5,63 4,85 27-30 21,7 29,62 29,72 <30 3,9 8,26 14,05 Ns/nc Balance de la actividad del centro de Vigo Hombres Mujeres Consultas TOTAL 1.407 66,25% 33,75% 2019 1.367 59,25% 40,75% 2020 1.238 58,15% 41,75% 2021 Vía de contacto 36,75% Virtual 4,21% Telefónica 2021 59,04% Presencial Imagen corporal 0,08% TIC Temáticas 0,24% Consumos 0,24% Otros 8,07% Información 2021 sobre el servicio 20,52% Sexualidad Formación 58,82% 12,03% Por edades en 2021 Años % <14-18 31 19-22 13,9 23-26 5,17 27-30 4,85 <30 29,72 Ns/nc 14,05 Temáticas Balance de la actividad del centro Imagen TIC corporal Información 0,4% 0,15% sobre el servicio de Vigo Convivencia 11,4% 0,15% Formación 11,4% Hombres Mujeres Consultas TOTAL 2019 1.407 66,25% 33,75% 2019 1.367 59,25% 40,75% 2020 Sexualidad 79,6% 1.238 58,15% 41,75% 2021 TIC 0,31% Vía de contacto Otros Consumos 9,14% 0,31% 59% Formación 3,5% 9,6% Virtual 2019 37,5% 2020 Telefónica Sexualidad Información 60,8% sobre el servicio 20% 7,1% Presencial Imagen corporal 2020 47,25% 0,08% TIC 0,24% Consumos 45,65% 0,24% Otros 8,07% 36,75% 4,21% Información 2021 sobre el servicio 2021 20,52% Sexualidad 59,04% Formación 58,82% 12,03% Edades Años % 21,2 38,64 31 <14-18 22,3 14,55 13,9 19-22 2019 2020 2021 10,7 6 5,17 23-26 20,2 5,63 4,85 27-30 21,7 29,62 29,72 <30 3,9 8,26 14,05 Ns/nc

El tiempo medio de las consultas presenciales y de las que se efectúan por videollamada “suele ser de no menos de una hora”, apunta Noa Tilve. Las telefónicas son más breves. La cuestión a tratar también entra en juego. “Antes de la irrupción del COVID, hacíamos atención inmediata; ahora, necesitamos cita previa en la atención presencial porque precisamos tiempo para desinfectar las zonas de uso y, de este modo, evitamos que coincidan usuarios en la zona de espera, y para atender por videollamada: así, podemos programarla. También recibimos peticiones por WhatsApp, Telegram o correo electrónico. Para contactar, están habilitados el 986 095 977 y el 647 018 752 –para enviar mensajes– y disponible el correo electrónico querotemais@xunta.gal.

En el primer semestre de 2021, la vía principal fue la telefónica –más de un 59%, se impone por primera vez al resto a causa de la pandemia–, seguida de la presencial –casi un 37%– y de la virtual –4,21%–.

Balance de los talleres

En el primer semestre de 2021, las profesionales del centro Quérote+ de Vigo impartieron 899 talleres en los que participaron 1.273 personas. Son cifras significativas: en 2019, los datos registrados fueron 47 y 1.047, respectivamente. En 2020, se completaron 235 talleres para 4.842 personas. En cuanto a consultas: en 2019, hubo 1.407; en 2020, 1.367; y, en el primer semestre de este año, se atendieron 1.239, guarismos que reflejan que la pandemia non ha provocado un descenso en el uso de este recurso.