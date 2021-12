Hace escasos días, responsables médicos del Hospital Álvaro Cunqueiro hacían un llamamiento a la población para que fueran prudentes y cumplieran las medidas de seguridad frente al COVID con el objetivo de evitar nuevos contagios durante el puente de diciembre y el agravamiento de la situación epidemiológica. El gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, acaba de sumarse a ese llamamiento a la responsabilidad individual y colectiva con la emisión de un vídeo en el que pide a la población que mantengan todas las medidas de precaución en estas fechas tan señaladas.

Puente destacó que "levamos unhas semanas que na área sanitaria viguesa, ao igual que no resto da comunidade, temos un incremento incesante do número de casos activos de COVID. Isto ten unha especial importancia, xa que estamos tamén notando un incremento no número de casos hospitalizados, pacientes que ocupan camas nas unidades de hospitalización convencional, pero tamén pacientes que ocupan camas nas unidades de críticos". Ante esta situación, el gerente afirmó que "é moi preocupante, por iso facemos un chamamento á cidadanía para pedir responsabilidade á hora de manter todas as medidas de precaución que se teñen ben sabidas e que son necesarias, máis nestas datas nas que temos por diante unha ponte que vai a ser de grandes aglomeracións de xente e despois co Nadal".

📣📣O xerente da nosa Área Sanitaria, Javier Puente, fai un chamamento á prudencia a toda a cidadanía. Sexamos prudentes!!! Polo noso ben e o dos demais!!! Posted by Área Sanitaria de Vigo on Sunday, December 5, 2021

El responsable del área sanitaria de Vigo insistió en la necesidad de adoptar y cumplir todas las medidas de seguridad con el objetivo de que los positivos no sigan aumentando, pero sobre todo, para evitar que "terminen no hospital con graves afectacións", indicó Puente, a lo que añadió que "é importante que a cidadanía considere que se non tomamos as medidas de precaución, estaremos tendo importantes problemas nas próximas semanas tamén".

El gerente finalizó su mensaje señalando que para paliar los efectos de la sexta ola pandémica es clave "que nos vacinemos todos, que acudamos ás chamadas da vacinación nos grupos de idade que agora están vacinándose e nos profesionais que agora lles toca, porque é a única medida efectiva contra esta epidemia, xunto coas medidas de protección individual", concluyó.