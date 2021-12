Retratos Augustos: Honorato

Si tuviese que referirme a Honorato lo haría diciendo que es entrañable, sin filtros,divertido, hablador incansable y sobre todo buen tipo, al que le puedes contar tu vida desde el mismo instante que lo conoces. Con una infancia delicada de salud, aprendió a amar la pintura, afición que retomó una vez que termino su vida laboral trabajando en notarías, y a la que dedica su tiempo en la actualidad. Entre medias fue jugador de balonmano, primero en el Teucro y con posterioridad en el Academia Octavio., con triunfos significativos. Honorato “a secas” es buen conocedor de la vida viguesa y sus historias sobre el Vigo de la época dan para mucho más que un relato corto.

Solo el hombre tropieza dos veces en la misma...

¿Serán los efluvios de la Navidad? ¿Será cosa de despiste propia de mi edad? Sea cual fuere la razón, el caso es que ayer publiqué en esta sección vuestra que es la mía la misma foto y el mismo pie que anteayer, por lo que pido disculpas al respetable. Errare humanum est, decían los antiguos. Ya se sabe que el único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Eso sí, los veteranos jugadores del Bosco están contentos: dos días, nada menos, les hice protagonistas.

De risa con Sergio Pazos en la escena del Sinatra

¡Ya viene el Doctor Peste, ya se oyen los claros clarines, la peste se anuncia con vivo reflejo...! Manipulo el verso triunfal de Rubén Darío para dar la bienvenida a Sergio Pazos, que el martes a las 21 horas saldrá al escenario del Sinatra, el que fue puticlub antaño en Fermín Penzol,6, caracterizado como Dr. Peste para atender a una población asolada por la pandemia y recluida en su casa. Contaxiándonos de humor es el título de ese espectáculo que el martes traerá a Vigo para vuestro gozo y alborozo. Apuntad en vuestras agendas por si no lo repetimos: martes, a las 21 h. Sergio Pazos en el Sinatra. Nuestro hombre estará también mañana, aunque no con este espectáculo, en la gala de la campaña solidaria de Cada Niño un Juguete en el Auditorio de San Miguel de Oia, a partir de las 20 horas. Una gala presentada por Gala Fominaya y Bea Janeiro.

Nos vamos a Gondomar de peluquería canina

No me extraña su espíritu emprendedor porque son nietas de Manolo Barros, el empresario valmiñorense que fue hace tiempo vicepresidente del Celta. Hablo de Bea y Teresa Vázquez Barros, dos hermanas amantes de los animales en general y de los perros en particular. Hace un tiempo decidieron formarse en algo que las entusiasmase y empezaron con la peluquería canina. Sacaron el título y, ahora, después de mucho trabajo y esfuerzo, se han hecho emprendedoras y han conseguido abrir Arca, su propia peluquería canina en Gondomar. Están ilusionadísimas y con muchas ganas de trabajar duro y concienciar a los propietarios de que nuestros peludos tienen necesidades más allá de las veterinarias. Las tenéis en la Calle de las Ánimas, número 10.

¡Comienza la faena!

Llegué de las afueras el jueves a Vigo, estamos a sábado y aún no he descansado entre mesa va y mesa viene para mí un maratón gastronómico este puente. Dios me ayude.