El PP de Vigo entra ya en la recta decisiva que marcará los designios del partido al menos hasta las elecciones municipales de 2023. Y es que las dos personas que anhelan presidir la formación popular y presentarse al congreso que tendrá lugar el 18 de diciembre han conseguido los apoyos necesarios para formalizar sus candidaturas. Javier Guerra y Marta Fernández-Tapias reunieron con holgura los avales suficientes para poder presentarse a este proceso de primarias (hay que tener en cuenta que el mínimo de apoyos son 35 en este caso), y ahora todo queda pendiente de las decisiones que tome el comité organizador del congreso. Concretamente, que las valide, algo que ambas candidaturas esperan. Y también si amplían el plazo que en teoría finalizaba ayer a las 20.00 horas para que los militantes abonaran sus cuotas pendientes y pudiesen de esta forma votar en el congreso.

Fernández-Tapias presentó los avales –no dio una cifra concreta, solo aclaró que se superó con creces el mínimo de 35 que establece del reglamento– acompañada de caras conocidas como Teresa Cendón, Fernando González Abeijón, Marta Mariño y Alejandro Outerelo Pérez. “Nuestra candidatura está aglutinando todas las ganas de cambio y la ilusión por un Partido Popular fuerte”, afirmó. E insistió en que el partido debe salir reforzado tras la cita del próximo 18 de diciembre. “Vamos a pisar mucho la calle, apoyándonos en los distritos, explicando a todos y cada uno de los militantes que nos quieran escuchar cuál es nuestro proyecto y el futuro que queremos para el PP de Vigo”, subrayó.

También hizo un llamamiento a toda la militancia para trabajar con el objetivo de que “los vigueses recuperen el orgullo de ser del PP y que el Partido Popular recupere el orgullo de ser vigués”.

Guerra tampoco quiso dar ninguna cifra para no entrar en una guerra de avales, simplemente afirmó que “hemos presentado los avales necesarios para formalizar mi candidatura para ser presidente del PP de Vigo”. El senador y exconselleiro espera ahora que se haga un control “exhaustivo” de este proceso. Desde su candidatura estarán pendientes de que su rival no presente más avales que el número de personas que tienen derecho a voto, que de momento se desconoce. Guerra no quiso entrar ayer a valorar las duras acusaciones vertidas por el comité organizador del congreso esta semana, en las que aseguraba que había pagado las afiliaciones de 19 personas en las últimas semanas, algo que el organismo consideraría “irregular”. Desde la propia candidatura de su rival, Fernández-Tapias, se habló entonces de “trampas” y se deslizó que Guerra estaba intentando comprar votos, algo que el exsenador niega rotundamente recordando que solo pueden votar los militantes al corriente de pago dados de alta hasta el 20 de julio y acusó al comité de tomar parte por la candidatura de Fernández-Tapias.

“La acusación, además de ser ridícula, es un enorme error político. Más que nunca, me siento respaldado por el partido y los militantes de Vigo. He visto y sentido mucha ilusión estos días. Quienes actúan así no conocen a Vigo ni a nuestra militancia. Los afiliados de Vigo lo tienen muy claro porque los hechos hablan por sí mismos. Lo que sí lamento profundamente es que hayan lanzado contra mí a personas a las que considero mis amigos. ¿Les merece la pena? No lo creo. No voy a negar que eso sí me ha entristecido mucho, pero, hoy, estamos en otro momento, en el de ilusionar a la militancia y empezar a construir una alternativa fuerte en Vigo. El camino no es el enfrentamiento, sino hacer un partido más grande, por eso, vamos a seguir reclamando que toda la militancia pueda votar”, afirmó ayer Guerra tras presentar las firmas respaldado por un grupo de jóvenes militantes del PP de Vigo.

Entre la militancia se considera a Marta Fernández-Tapias como la candidata mejor vista por el PP provincial para intentar hacerse con la presidencia del partido en Vigo (teniendo además el apoyo de históricos de la formación como Chema Figueroa o el exalcalde Manuel Pérez), mientras que a nivel local Javier Guerra, vicepresidente de la gestora, cuenta con el respaldo de la mayoría de los cargos del Partido Popular de la ciudad, de los concejales del grupo municipal, la senadora Elena Muñoz y el diputado Diego Gago, entre otros.