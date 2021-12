Seis centros educativos de Vigo testarán el programa experimental DixitalGal

El COVID destapó muchas carencias en varios ámbitos fundamentales para la construcción del bienestar social. Uno de ellos fue el educativo. Prácticamente de un día para otro, la enseñanza presencial se transformó en digital en tiempo récord. Las infraestructuras estaban –no todas, ni las suficientes– pero no fueron acompañadas ni de formación ni de una estructura organizativa coherente que diera sentido práctico a la rutina educativa. De este contexto nació el proyecto Rede Galega de Educación Dixital (DixitalGal), puesto en marcha por La Xunta de Galicia y con casi 20 millones de euros de respaldo económico. El programa –donde participan 12 centros del área de Vigo (6 de ellos en la ciudad olívica)– pretende ir mucho más allá de dotar de recursos a los centros, o de formación a los docentes, sino también de hacer la radiografía de los centros educativos gallegos.

Para ello, Educación ha seleccionado a 78 centros educativos para participar en este proyecto experimental que durante este año estará en fase de análisis, y se contempla que el próximo curso ya pueda implementarse. Para llevar a cabo esta empresa se han contratado 78 docentes que serán los mentores encargados de liderar el proyecto que tendrá una vida inicial de 5 años, que variará dependiendo de los resultados. Cada uno de ellos tienen adscritos varios centros educativos, donde el objetivo es que estos radiólogos educativos diagnostiquen las enfermedades, talentos o necesidades de cada colegio y ayuden a subsanarlos y después a potenciarlos. “Es un programa muy ambicioso y muy amplio con el que se pretende focalizar las ayudas a cada centro de forma individualizada. No solo aquello que les falte, sino también aquello en lo que destaquen, ayudar a potenciarlo y que otros puedan replicarlo, para eso es una red este proyecto”, explica Xurxo Cobelas, mentor de DixitalGal del CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda.

Europa, formación y Selfie

Los fondos europeos han sido clave en una iniciativa donde cada centro contará con su propio Plan Dixital que irá en consonancia con una formación y evaluación específica para el profesorado en las que se detectarán sus fortalezas y debilidades en el ámbito tecnológico con el objetivo de atajarlas. Una amplia tarea que será canalizada en SELFIE (Self-reflection on Effective Learning by Fostering Innovation through Educational technology), una herramienta diseñada para ayudar a los centros educativos a integrar las tecnologías digitales en la docencia, el aprendizaje y la evaluación del alumnado. Puede poner de relieve qué es lo que funciona, en qué aspectos se necesita mejorar y cuáles deberían de ser las prioridades. Al final de cada trimestre se comprobarán los resultados que servirán para tomar “decisiones más rápidas y eficaces”.

Otra de las iniciativas que están recogidas en DixitalGal es la digitalización de los cursos inferiores de primaria. “Hasta ahora contábamos con la enseñanza parcialmente digitalizada a partir de 5º de primaria, lo que se pretende es que empiece ya en primero, de tal forma que esa educación digital tanto en contenidos como en alfabetización tecnológica vaya encaminada desde los inicios”, señala Nerea Fernández, directora del CEIP Plurilingüe Alexandre Bóveda de Redondela. Ahora el proyecto está materializándose en fase de análisis y evaluación por parte de los mentores que acompañan a los equipos directivos de cada colegio para conocer de primera mano cuáles son esas necesidades. “Queremos que nuestros alumnos aprendan a ser más autónomos, y para eso necesitamos profesores preparados digitalmente, además de contar con mejor wifi y más equipos”, agrega.