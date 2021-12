Música, luz y atracciones. Muchas atracciones. Vigo se ha convertido en un gran parque de ocio durante la Navidad 2021. Hay zonas recreativas para todos los gustos. Gigantes, de vértigo, heladas, tradicionales, novedosas... Y además, están esparcidas por varios barrios de la ciudad olívica. Te contamos cuáles, dónde se ubican, sus precios y también sus horarios. A mayores, y para que no te pierdas ninguna atracción, podrás consultar un mapa completo bajo estas líneas.

Aquí se levanta la reina de las atracciones de la Navidad de Vigo 2021: la noria gigante. Está situada en el cruce de las calles Colón con Concepción Arenal. Presume de unos 60 metros de altura, está llena de luces led y ofrece unas vistas privilegiadas de la ciudad. Tiene 48 cestas y una capacidad (limitada por el coronavirus) de casi 200 personas.

A priori, todas las atracciones funcionarán todos los días entre las 17.30 y las 23.00 horas hasta el puente de diciembre. A partir de ahí, y también todos los fines de semana, está previsto que habrán también en horario de mañana.

Precio: 5 euros (4 euros si se presenta la Pass Vigo). Hay descuentos también para familias numerosas. Gratis para personas con un 33% o más de discapacidad. Los responsables sortean también entradas gratis.

Pero no será la única que haya en la Alameda, donde también se ubicará el tradicional mercado navideño "Cíes Market". Todo ello obliga a cortar el tráfico hasta finales de enero de 2022.

Otras atracciones en la Alameda

En Praza de Compostela, además de la Noria Gigante, hay otras atracciones, una de ellas será además una gran novedad. El precio en todas ellas es de 4 euros por 'viaje'.

Tobogán de nieve artificial: Se ubicará en los jardines Eugenio González de Haz (frente a la Comandancia de Marina). Pequeños y mayores podrán lanzarse sobre trineos. Sus medidas serán de 50 metros de largo x 30 de ancho x 12 de alto. Todavía no está abierta.

Se ubicará en los jardines (frente a la Comandancia de Marina). Pequeños y mayores podrán lanzarse sobre trineos. Sus medidas serán de Todavía no está abierta. Noria infantil: Para los más pequeños de la casa hay también una noria de reducidas dimensiones.

La entrada a todas las atracciones ubicadas en la Alameda cuesta 4 euros

Carrusel clásico veneciano: Atracción de dos alturas ubicada justo detrás de la Noria Gigante.

Atracción de dos alturas ubicada justo detrás de la Noria Gigante. Saltamontes: Los más valientes podrán saltar y saltar en la tradicional atracción de feria.

Los más valientes podrán saltar y saltar en la tradicional atracción de feria. Castillo de Mario Bros: Atracción ambientada con los personajes de Super Mario con dos alturas en forma de circuito con diferentes juegos que los más pequeños de la casa podrán recorrer.

Tiovivo: El de toda la vida. Con coches infantiles en su interior y cadenas.

El de toda la vida. Con en su interior y Circuito infantil: Los más pequeños de la casa pueden disfrutar también de un viaje en coches ambientados en películas de Disney.

Los más pequeños de la casa pueden disfrutar también de un viaje en coches Gomas saltarinas: Tradicional atracción de saltos con gomas elásticas .

Tradicional atracción de . Simulador: Una aventura en 3D

En la zona del paseo de As Avenidas, justo frente al Real Club Náutico de Vigo, estaba previsto que se volviera a instalar un año más la tradicional pista de patinaje sobre hielo. Sin embargo, finalmente todo apunta a que no se construirá debido a que la empresa adjudicataria no habría presentado la documentación necesaria. El Concello declaró desierto este lote.

La pista de patinaje sobre hielo del Náutico iba a presumir de 800 metros cuadrados y unas dimensiones de 40 metros de largo por 20 metros de ancho.

Al igual que la pista de Patinaje del Náutico, el parque de atracciones de Rosalía de Castro estuvo en el aire, pero finalmente se desbloqueó. La céntrica calle Rosalía de Castro se llenará de novedades en la Navidad 2021. ¿El motivo? hay ya diferentes atracciones instaladas.

Según la propuesta de la CAM -la única que se presentó para explotar el lote 5 del concurso público en el que varios barrios de la ciudad quedaron desiertos- en Rosalía de Castro se van a instalar las siguientes atracciones entre los números 6 y 18 de este céntrico vial:

Un simulador virtual con animaciones de Navidad con capacidad para 12 participantes por sesión

con capacidad para 12 participantes por sesión Un tren clásico de trineos sobre raíles

sobre raíles Una atracción con temática del popular Mario Bros

Una atracción de caída libre

En esta céntrica plaza, actualmente en obras, se licitó y adjudicó la explotación del ya tradicional Carrusel Clásico Veneciano. Al igual que el de Praza de Compostela, tiene dos alturas y la entrada cuesta 4 euros.

En la avenida de Castelao, concretamente en la Praza Mestre Prudencio Rodríguez, llegará por primera vez la Navidad en Vigo por todo lo alto. El Concello ha dado el visto bueno a las propuestas de atracciones de las dos empresas que presentaron oferta. En el 'torreiro de festas' de Coia habrá:

Un circo tradicional de Navidad con un aforo de casi 700 personas y varias sesiones diarias. Puedes consultar los precios y el horario en este enlace.

Una exposición de dinosaurios con figuras a escala real: "Living Dinosaurs" (entradas y horarios en este enlace).

Un parque lúdico con hasta 12 hinchables y diferentes juegos interactivos

Al igual que en ediciones anteriores, el Concello ha querido poner también en marcha este año los tradicionales trenes turísticos de Navidad. Los dos servicios que ya están en marcha realizarán los siguientes recorridos:

Recorrido 1: Plaza de Compostela, Reconquista, Policarpo Sanz, Colón, Urzáiz, Plaza de Fernando el Católico, Urzáiz, República Argentina, García Barbón, Policarpo Sanz, Velázquez Moreno y Plaza de Compostela.

Recorrido 2: Pintor Lugrís, Plaza de Independencia, Camelias, Plaza América, López Mora, Álvaro Cunqueiro, Camelias, Plaza del Bicentenario, Romil, Pi y Margall, López Mora y Pintor Lugrís.

En uno de los aparcamientos de la playa viguesa más famosa se volverá a instalar un año más una pista de patinaje sobre hielo y otra de karts. Habrá además otros juegos.

La pista de patinaje sobre hielo abre de 16.30 a 22.00 horas para el público en general. Por la mañana se reserva para visitas de colegios. El fin de semana tiene horario ininterrumpido de 11.00 a 22.30 horas. La entrada tiene un coste de 7 euros por 50 minutos.

Correr en los karts tiene un coste de 6 euros para niños y 8 euros para adultos. Hay también vehículos biplaza con un precio de 9 euros.

Mapa completo de atracciones de la Navidad en Vigo

Sobre estas líneas puedes consultar el mapa completo de atracciones que se instalarán en la Navidad en Vigo 2021.

Además de estos juegos, la ciudad volverá a engalanarse con millones de luces Led y elementos decorativos gigantes como la caja de regala de Gran Vía o la bola de Navidad que se ubicará en la farola de Urzáiz.