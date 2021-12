El Chuvi advierte: el cáncer de pulmón en mujeres es “una epidemia en ciernes”

Cuatro de cada cinco casos de cáncer de pulmón en el área sanitaria de Vigo lo sufren los hombres. Es un proceso oncológico tradicionalmente relacionado con el sexo masculino pero la tendencia ha empezado a cambiar en los últimos años. Fe de ello dan desde el hospital Álvaro Cunqueiro. El jefe de servicio de Oncología, Joaquín Casal, explica que mientras la incidencia en la enfermedad entre los hombres va a la baja, en las mujeres ha aumentado exponencialmente en los últimos años. Concretamente el cáncer de pulmón femenino en el área sanitaria de Vigo ha crecido en torno a un 20% en aproximadamente un lustro. Según los últimos datos que se están manejando desde este servicio, unas cincuenta mujeres están recibiendo tratamiento para combatir esta patología maligna. La respuesta a este cambio de tendencia hay que buscarla, como no podía ser de otra forma, en el tabaco.

“Por lo general, las mujeres han empezado a fumar de forma habitual más tarde que los hombres, concretamente en torno a los años cincuenta y sesenta, y la enfermedad se empieza a manifestar ahora”, asegura el doctor Casal. Ese es uno de los factores, y otro es el hecho de que, según detectan los especialistas, la cifra de hombres que ha dejado de fumar en los últimos años es mucho mayor que el de mujeres, “a las que les cuesta más dejar el hábito”. La creciente prevalencia del cáncer de pulmón femenino preocupa a los especialistas, que hablan ya de una auténtica “epidemia en ciernes”.

Este aumento de los tumores pulmonares femeninos en las mujeres es precisamente el tema central de la primera ponencia de la séptima edición de las jornadas multidisciplinares sobre esta patología que se celebran hoy en la sede de Afundación, que nombra esta patología como “la epidemia que llega” y correrá a cargo del doctor Alberto Ruano Raviña, profesor de la Universidad de Santiago de Compostela.

En este congreso también se hablará sobre los impactos de los nuevos tratamientos que se están aplicando en los estados precoces de la enfermedad. Especialmente los ensayos clínicos en los que participa también el Cunqueiro y en los que se aplica un tratamiento de inmunoterapia combinada con quimioterapia antes de la operación. Según apunta el responsable de oncología del área sanitaria de Vigo, en el 30% de los casos aproximadamente en los que se aplica este tipo de acción terapéutica se consigue la desaparición total del tumor maligno tras la cirugía. Además estos ensayos están demostrando que con la utilización de la inmunoterapia combinada con el resto de tratamientos las posibilidades de supervivencia pasados varios años tras la extirpación del tumor se disparan, también en algunos pacientes con metástasis. El Cunqueiro se ha convertido en uno de los pioneros en el conjunto de España en aplicar este tipo de tratamientos.

Hay que tener en cuenta no obstante que en el área sanitaria de Vigo el tipo de cáncer más común sigue siendo el colorrectal, seguido precisamente del de pulmón y posteriormente del de próstata. Estos tres agrupan el 60% de todos los procesos tumorales diagnosticados en el área sanitaria de Vigo. En cuarto lugar se encontraría el cáncer de mama. Según apunta el jefe de Oncología de Vigo, la pandemia no ha alterado en absoluto la actividad asistencial en este servicio. Porque hay que recordar que ni siquiera en las olas más duras el hospital Álvaro Cunqueiro estuvo en niveles de ocupación de camas de pacientes con coronavirus mucho menores que su capacidad total. “Por eso la pandemia ha tenido poco impacto para nosotros, y no se han dado demoras en cuanto a diagnósticos y tratamientos tumorales”, explica Joaquín Casal.

Detección precoz

Debido a la creciente incidencia del cáncer de pulmón en las mujeres, los especialistas también valoran las ventajas y los inconvenientes de hacer periódicamente estudios radiológicos a pacientes en edad o con factores de riesgo, al igual que ocurre ya con las mamografías para detectar de forma precoz tumores de mama.

Todo ello se presentará en las jornadas multidisciplinares sobre cáncer de pulmón que se celebran hoy en Afundación y que están coordinadas por los médicos de Vigo Joaquín Casal, Martín Lázaro y Gerardo Huidobro.