¡Bosco tra, ca, trá!

Esta es una foto con mucha memoria e historia deportiva. Mirad, mirad, ¿no os dais cuenta de quiénes son? Esta fue hace unos días la última Xuntanza de Veteranos del BOSCO, anulada el año pasado por la pandemia. Fue en el Restaurante O Coto y dieron cuenta de un fantástico cocido. Vinieron compañeros desde A Coruña, Santiago, Lugo, Canarias, País Vasco y hasta de Miami (Florida). De abajo arriba: Mani, Victorio, Martínez Terzado, Curty, Aramburu, Magdalena, Lete, Cobián, Solleiro, García Migón, Camba, Pepe Villar, Vicente, Macías, Carro, Muñoz, Casal, Torres, Txiki Moreno, Abalde, Tonecho, Julio Bernárdez, Arroyo, Alfredo Pérez, y Moncho Lago. ¡Cuántos placeres dieron en nuestro baloncesto!

Las crónicas de Xabi Fortes

Yo admiro la prensa deportiva por su agilidad, por su estilo… aunque en decenas de años vividos he leído tan poco de eso que si me preguntan cuál es el actual portero del Real Madrid o Barça no tengo ni la más remota idea. Me apena ahora haber pasado en bloque todas las páginas de deportes juntas cuando llegaba a esa altura en los periódicos porque no disfruté de ese periodismo y ahora es demasiado tarde para enterarme de quién es quién. Sin embargo, mira por donde, acabo de leer por vez primera las “Crónicas cancheras” de mi colega el pontevedrés Xabier Fortes, al que veis cada día presentando en TVE 1, la tertulia La Noche en 24 horas, hincha del Pontevedra y del Barça, y algo he contrarrestado mi ignorancia anterior como lector deportivo. Estas “Crónicas cancheras” es el libro que acaba de presentar con Ézaro ediciones, y es un placer con sonrisas leer sus memorias futboleras. Sí, sí, las de este Fortes que reconoce que tiene paranoia futbolera; que nunca ha sido tan feliz como jugando al fútbol.

La memoria de Susana Fortes

El libro lo bautizó Xabi hace unos días junto a su hermana, la escritora Susana Fortes, que a su vez presentó con la misma editorial “Tal como éramos”, un curioso opúsculo que nutre de su memoria pontevedresa en la etapa infantil o adolescente. El libro, formato bolsillo, consta de 301 recuerdos, cada uno con no más de cuatro líneas, y todos comienzan por un “me acuerdo de”. Curiosa estratagema literaria esta servirse de una especie de breverías para decir mucho en poco tiempo. Yo estoy estos días muy metido en la familia Fortes, cada uno de ellos hablando con tercera hermana, Belén, por un libro que tenemos entre manos.

Y los elvíricos Relatos na rúa

¡Qué buena idea la de la viguesa editorial Elvira que dirige Javier Romero cuando creó el Certamen de Relatos Vigo Histórico! Ya va por la octava edición, a cada una de las cuales sigue su edición en un libro, Relatos na Rúa, que es todo un termómetro del pulso literario de la gente con Vigo como espacio escénico. Ayer hice noche con el último libro, leí unos cuantos relatos participantes y me asombró el de Concepción López Marcos, primer premio, titulado Rosario Hernández é un lugar, por su fuerza narrativa. También el 2º premio, de Alberto Rodríguez Guerrero por tan buena expresión de la mala leche. Aplaudo a la editorial por tan buena labor.