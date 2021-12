Eran 33 las de El Corte Inglés

Pues fijaos qué pena que, aunque ahora veías a ocho, poco antes eran 33, como los años de Cristo. Treinta y tres fueron las empleadas de El Corte Inglés, jubiladas o en activo, que tres compañeras discontinuas y con mucha marcha, consiguieron reunir por segunda vez en el restaurante Groba de Candeán. Fueron 33, digo, y de diferentes generaciones, lo que dio más juego para hablar de diferentes etapas, experiencias de la vida y el trabajo. Y aquí tenéis un octeto.

El PCG, Con voz de Muller

Andan las gentes del PCG de Vigo ilusionadas organizando actos de acompañamiento a la exposición de Xavier Costa, titulada Bernarda Espida. As loitas dunha galega universal, que organizaron con el apoyo de la Vicerrectora de Extensión Universitaria, Natalia Caparini, y la directora de la Unidad de Igualdad, Águeda Gómez, de la Universidad de Vigo. Me lo cuenta Manoel da Costa, ese coruñés de nacencia y vigués de residencia con un archivo en Super-8 sobre la España del posfranquismo que es historia y, en lo literario, dos libros al menos de relatos sobre A taberna do Mincha. Atenta la compañía, porque uno de estos actos en torno a la exposición de Costa tendrá lugar hoy en el tercer piso del Edificio Redeiras de la Plaza do Berbés 11, a partir de las 7 de la tarde, presentado por la responsable de Feminismo del PCG, Lucía Gutiérrez. Ya que hoy es Día Internacional contra la Violencia Machista, el tema elegido viene al pelo: Con voz de Muller, un recital de poesía feminista organizado por las poetas Dania D’Afonsi, Priscila Retamozo y Nuria Andión.

La dulce caja de los AYUVI

Apuesto doble contra sencillo que la viguesa Adoración Palacín, presidenta de AYUVI (Ayuda a la Vida) no coincide demasiado con los postulados del PCG pero, desde otra perspectiva, practica la solidaridad cotidiana. Su ONG atiende a 133 familias, 133 madres e hijos con problemas de supervivencia. Son muchas las tácticas o recursos de los que se sirve el equipo de Adoración para hacer frente a estas necesidades y os cuento el último, el más navideño de ellos, por si queréis colaborar. Por 40 euros os pueden poner en vuestra casa una caja con dulces artesanos de la monjas clarisas de Ourense, turrón de albariño, bastoncillos de San José, polvorones de Anjhara... y hasta una botellita de licor café. Tendréis que pedirlo en Internet, Ayuvi.net o al 679117943 y os lo servirán el 9 o 10, de mañana o tarde, según elijáis ¿Por qué tan barato? Porque desde el transporte –la empresa MRW– hasta los dulces son solidarios.

Mariano y la prensa de café

Pues no sabía que nuestro caro amigo Mariano Marcos de Abalo, autor del texto canónico de la queimada y Queimador Mayor, residía ahora en Coruxo. Se le vio hace unos días en la cafetería Cutty Sark, en Baixada ao Bao 61 aunque tiene también entrada por Ricardo Mella, frente a la tienda de la interiorista Josefina Rodas. Dice él que le gusta esa cafetería no solo porque dejan entrar perros, y él es animalista, sino por la variedad de prensa que ofrece –entre ella tres ejemplares diarios de FARO sin que falte otra prensa diaria, prensa deportiva y hasta del corazón– y le permite ese sano placer de leer ante el café que antes facilitaban casi todas las cafeterías. Marcos de Abalo si no hay prensa, no entra.