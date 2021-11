Su coche no pasaba para nada desapercibido. Llevaba un sofá en el techo y el interior del vehículo tan lleno de enseres que su conducción con las mínimas medidas de seguridad se hacía prácticamente imposible. La imagen era tan llamativa que no pasó desapercibida. Lo más curioso es que lo que más 'interesaba' al piloto era no llamar mucho la atención. Acabó detenido.

Relacionadas Localizado el conductor que circuló por Vigo con un mástil atravesado en su coche