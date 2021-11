Con la Navidad a la vuelta de la esquina -aunque en Vigo ya se encendió hace más de una semana-, son muchos los que se están preguntando ya qué pasará con la fiesta de Fin de Año. El epicentro de esta celebración en la ciudad olívica tiene dos nombres propios: la Plaza de América, donde se celebra; y la Asociación de Empresarios y Comerciantes de As Travesas (Aetravi), quienes durante 20 años consecutivos organizaron esta multitudinaria fiesta que tuvo que cancelarse en 2020 por la pandemia del coronavirus.

¿Se celebrará la fiesta de Fin de Año en Plaza de América este año? Hace escasamente unos días que la directiva de Aetravi tomó la decisión. A priori, todo apuntaba a que habría fiesta y que los miles de vigueses que se dan cita para las campanadas y la posterior fiesta iba a ser este año realidad. Pero los responsables de la asociación han apostado finalmente por la cautela. "Estuvimos esperando hasta el último momento, pero viendo como evolucionan los últimos datos de contagios, hemos preferido no arriesgar", explica Chus Sánchez, gerente de Aetravi.

La última fiesta de Fin de Año que se pudo celebrar en Praza de América fue la de 2019-2020. De hecho, fue el 20 aniversario de este evento festivo en el que se llegan a reunir hasta 9.000 personas en la plaza bailando con la música a cargo de orquestas o una discoteca móvil.

Pero este año, al igual que en el anterior, el respeto al COVID se impone. "Habrá otro evento durante varios días que organizaremos los comerciantes y del que informaremos, pero no Fiesta de Fin de Año. Además de no querer arriesgarnos por el coronavirus, organizar esa fiesta supone un gran esfuerzo personal y económico que no podemos realizar con el riesgo que existe atualmente de que días antes nos tengamos que ver obligados a cancelar todo", expone Chus Sánchez.