Los acuerdos y la falta de testigos "suspenden " 6.000 juicios de media cada año

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, tenía señalado para este pasado lunes el juicio contra un varón por haber dejado ciego de un ojo a otro de un puñetazo, pero tuvo que fijarse para otro día por la ausencia de un testigo. Esta situación ha dejado de ser excepcional; es más, está detrás de casi el 30% de los señalamientos en los tribunales de Vigo. Y es que al año, de media, se suspenden cerca de 6.000 juicios en los tribunales vigueses. ¿Los motivos? Principalmente son dos, los acuerdos previos a los que llegan las partes y, como en este caso, la falta de testigos, que bien pueden ser personas propuestas por la defensa o acusaciones, o incluso policías y agentes de seguridad; sin olvidarse de las fatídicas videoconferencias.

Más suspensiones por COVID

Este día a día en los juzgados queda reflejado en las estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que revelan que las vistas que se suspenden anualmente en Vigo se cuentan por miles: el último balance es el del pasado año 2020, cuando se cancelaron o aplazaron más de 7.000 vistas. Esta cifra puede estar distorsionada por el coronavirus, que motivó una mayor suspensión de vistas. En 2019, la cifra de juicios suspendidos fue de 5.787, siempre según los datos del CGPJ; lo que arroja una media superior a los 6.000 aplazamientos.

“Especialmente en vía civil podemos tener señalados juicios para el mismo día y hora” Carlos Borrás - Abogado

Penal y Social, las que más aplazan

Las jurisdicciones donde más cancelaciones se producen son en Penal y Social, con un 24% y un 47% respectivamente. “Muchas veces los testigos no estaban citados o no aparecen; piensan que puede ser una conformidad y ya no se presentan”, comenta el abogado penalista Carlos Borrás. Por la contra, en las ocho salas de Instrucción, Contencioso-Administrativo y Violencia sobre la Mujer son los que menos aplazamientos tienen, al no alcanzar el 15% de suspensiones. “Para nosotros es un engorro porque igual echamos horas ahí para que finalmente se suspenda. Esto también nos obliga a rehacer nuestras agendas. Pienso que ahora, con las citaciones por Lexnet y una mayor centralización, buena parte de ellas podían evitarse”, recalca el abogado Manuel Ángel García.

“Supone un engorro, te puedes pasar horas en los juzgados y tienen que rehacer tu agenda” Manuel Ángel García - Abogado

Conformidades y conciliaciones

Detrás de la no celebración de juicios en Penal están los acuerdos previos a los que llegan las partes, en muchas ocasiones in extremis antes de la hora del juicio. En estos instantes, se le da la oportunidad a la defensa se llegar a una conformidad con la acusación para evitar la celebración de la vista.

Los arreglos extrajudiciales en la vía laboral también son habituales. Estas conciliaciones no se extienden a cualquier tipo de procedimiento –en el caso de demandas planteadas ante el Estado o las de la Seguridad Social– pero sí en despidos, reclamaciones de salarios, reducciones de jornada, etc.

"A veces suspendemos porque se está a la espera de la firmeza de una sentencia anterior de influencia decisiva en el procedimiento" Germán Serrano - Juez decano de Vigo y titular de Social nº2

Coincidencia de fechas

Es esta jurisdicción la que cuenta con un mayor porcentaje de suspensiones. “En ocasiones por señalar pronto, porque las partes están negociando una solución extrajudicial, otras veces porque la parte demandante tiene que ampliar la demanda; y otras veces porque se está a la espera de la firmeza de una sentencia anterior de influencia decisiva en el procedimiento”, sostiene el titular del Juzgado de lo Social 2 y a su vez juez decano de Vigo, Germán Serrano.

El magistrado coincide también con la apreciación del abogado Carlos Borrás en la confluencia de fechas de los letrados, y apunta también a posibles causas médicas: enfermedad, confinamiento... “Las suspensiones son un engorro porque la maquinaria de la oficina judicial se tiene que poner otra vez en marcha aunque ahora con Lexnet es más sencillo”, concreta.

Vía civil

En cuanto a la vía civil, ambos letrados aportan una nueva casuística a estos aplazamientos. “Es habitual que lunes y viernes no se celebren juicios, por lo tanto muchos se nos solapan el mismo día y nos vemos obligados a pedir la suspensión”, concreta Borrás. Por su parte, García destaca que en las vistas de Primera Instancia “en atención a la libre disposición de las partes, si ambos estamos de común acuerdo se puede proceder a la suspensión”.

Otras causas

El artículo 188 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal regula las principales causas de suspensión. Pero hay otras tantas como problemas médicos de las partes –es el caso de la suspensión del juicio contra el Rayacoches por su incapacidad o el de estafadora que se hacía pasar por agente inmobiliaria, que no compareció alegando que no estaba en condiciones de declarar ratificada por los forenses– o para evitar posibles nulidades por defectos de forma –el primer señalamiento del juicio por el crimen de Ana Enjamio se aplazó por un error en el sorteo de los candidatos a jurado–. También son habituales los nuevos señalamientos a consecuencia de cambios de abogado de última hora, como en el juicio en la Audiencia de Vigo contra el hermano Sinaí por tráfico de drogas, que se suspendió por esta causa, o el del Titán III, que sumó hasta cuatro suspensiones.

Esta nueva designación de abogado requiere de un tiempo prudencial para que el nuevo letrado estudie el procedimiento. La falta de la documentación solicitada por una de las partes estuvo detrás del aplazamiento en Penal 3 del juicio contra los dueños de la discoteca Villa Rosa por ruidos.