“Siempre intento ser lo más salvaje que puedo en concierto”

Los Zigarros se subirán al escenario del hall del Auditorio Mar de Vigo el sábado, 4 de diciembre. Ovidi Tormo (Valencia, 1980) es el cantante y guitarra de un grupo de rock de los verdad que lleva una trayectoria imparable desde 2013, cuando publicaron su primer disco. La pandemia les pilló en un momento muy dulce, con tres discos publicados y después de telonear a los Rolling o a AC/DC. En enero de 2020 Los Zigarros grabaron un disco en directo con el gran concierto del Circo Price de Madrid, que titularon ¿Qué demonios hago yo aquí?, un trabajo con el que giran ahora por toda España.

–Vuelven a Vigo tras pasar por el festival Wild en septiembre. ¿Les tratan bien por estas tierras?

–Sí, pasamos un día genial allí, fue una especie de Woodstock medio hippie y la verdad es que fue muy guay. Está un poco lejos pero se nota que nos quieren mucho y nosotros a ellos. Esa tierra es maravillosa y siempre es un subidón ir para allá. Hay un punto extra en irte lejos y tocar tus canciones y que la gente se las sepa, que vengan al concierto, que te arropen. Es muy buena sensación.

–Están con la gira del ¿Qué demonios hago yo aquí? ¿Qué se va a encontrar el público en Vigo el 4 de diciembre?

–Se va encontrar un concierto que tiene que ver con lo que pasó en el Price en enero de 2020 y habrá alguna sorpresa, que no puedo adelantar porque no tendría gracia. Van a disfrutar de un concierto maravilloso de rock and roll, seguro.

–¿Rock and roll salvaje?

–Yo siempre intento ser lo más salvaje que puedo, pero también tiene mucho que ver con la sinergia que se cree entre público y grupo. El público te da el tono de cómo está y tú le das a él el que tú tienes y a ver lo que pasa allí. Yo lo que espero es que se emborrachen todos y que sea como siempre.

–Se dice que el rock and roll ya no está de moda, pero siguen llenando los conciertos.

–Yo creo que en general el rock and roll ha pasado a un segundo plano. Pero nosotros es lo que somos y ya está. No hay más. Es con lo que crecimos, con lo que nos sentimos cómodos y lo que siempre nos sale al tocar. Claro que podemos abrirnos y tocar algunos palos distintos pero siempre la perspectiva y la mirada es desde el rock and roll. Podemos hacer una canción más cañera y otra más Bob Dylan, pero para mí es lo mismo. Lo que no voy a hacer es hip hop o tecno. Dentro del rock and roll hay un montón de cosas para hacer.

–Los Zigarros son una de las bandas que más ha despuntado en los últimos años en el panorama nacional. Apenas años después de la publicación de su primer disco y con dos de pandemia. ¿Les cortaron las alas cuando despegaban?

–Pues sí. Teníamos una gira bastante grande después del Price, y se canceló, claro. Menos mal que pudimos grabar el disco porque quedó súper bien y quedará ahí para siempre. Teníamos una gira súper guapa que no pudo ser. Pero bueno, no nos podemos quejar porque estamos tocando un montón y vamos a tocar mucho el que viene. Al final vamos a hacer los mismos conciertos. La gente está súper a tope y en festivales está viniendo incluso más gente, cosa que es increíble.

–¿Se puede vivir igual el rock a and roll con mascarilla?

–Igual no, pero es lo que hay y nos hemos tenido que adaptar a eso todos y suerte que ha ido pasando. Nunca pensé en hacer conciertos para gente con mascarilla, como en un hospital. Es todo muy psicodélico

–Ahora vuelven a la carga. ¿Hay nuevo disco a la vista?

–La idea es tocar todo este año y el que viene. Hemos empezado a hacer canciones y cuando esté lo grabaremos pero todavía no sabemos. La idea es tocar, tocar y tocar porque nos apetece mucho y la gente está respondiendo.

–Porque de las ventas de discos ya no se puede vivir, aunque los Zigarros son de los que venden.

–De eso no vive ya casi nadie. Hay que tocar. Mi trabajo es tocar y es algo que me encanta.