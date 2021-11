Retratos Augustos: Victoria Montenegro

Tecela es una persona que trabaja con el telar manual. Lo que Victoria elabora en su taller es una labor mágica, apenas quedan artesanos así, y ella rescató un oficio casi perdido y lo hizo desde la raíz, lo que le confiere más mérito si cabe. En 1979, Victoria se traslada a vivir al corazón del mundo rural, donde no tardará en familiarizarse con sus usos y costumbres más tradicionales. Aprende el oficio de “Tecela”, que le ha permitido conocer la esencia más genuina de esas “mulleres rurales” que le transmitieron los conocimientos sobre el hacer ancestral del cultivo y elaboración “do fío de liño”. Pero todo esto no se limita a un oficio, sino que fue la puerta por la que Victoria pudo conectar y acceder a la esencia de otra forma de vida en la que se integró.

¿Un café? Sí, con prensa

Estoy viendo cómo hacer una reclamación a la RENFE por retirar, en la clase Confort, la prensa que ofrecían a elegir a todos sus usuarios. Cada vez más caro, y menos servicios. Lo mismo han hecho muchos bares, aprovechando la inercia del Covid, en que se corrió la voz de que compartir ejemplares podría contaminar, algo tan difícil como tener un choque de avión en vida. Yo ya empecé mi pequeña lucha por la recuperación de la prensa en el café, así que muchas veces no entro si no la veo. Soy un cliente fiel, por ejemplo, del Don Gregorio, en la Puerta del Sol, que tiene prensa para dar y tomar. Hay otros como Cafetería Triana, en Pi y Margall, la Cafetería Horse y A taberna do Horse” en Torrecedeira, sí, ese de Alfonso, Bea... tan amables, o el Vigo Bus en Martínez Garrido. Por hablar de los que tengo al lado, tienen, aunque no FARO, el Cosmos (Princesa), y variados la Central (Constitución)... . En fin ¡viva la prensa gratuíta con el café , que es acto socioultural!

A Guarda y Eliseo Alonso

Me llama Mané Villa para llevarme hoy a A Guarda, pero le dije que estaría en un tren con destino la estepa castellana. Iría con gusto, porque tengo buena memoria del escritor Eliseo Alonso, goianés de tronío en cuya casa de Tomiño estuve hace muchos años charlando con él mientras alguien tocaba al fondo un piano. Murió en 1996 pero hoy el concello de A Guarda le va a nombrar Hijo Adoptivo (cosa que no han hecho en Tomiño, su pueblo). O sea que allí estarán coterráneos suyos como Mané , Juan Peixoto, Aurelio Álvarez, Francisco Álvarez “Koki”, Magín Picallo, Carlos Fernández... además de su viuda, Carmina Rivas, su hija, Alicia Alonso o su hermana Enma. Sé que se presentará la reedición de su Gamelas y mariñeiros, se inaugura una muestra filatélica dedicada al escritor y otra bibliogáfica de título ,Eliseo Alonso camiñando cara ao mar de A Guarda... y hasta un monolito realizado por la Escuela de Canteros de Pontevedra.

Vallas donde vayas

Sabemos que en la galería STV, Espacio de Arte, en esa Gran Vía donde está Sirvent, inauguró Juan Rivas, pero no quiénes inauguraron ayer en las galería de Doctor Cadaval. Y no lo sabemos porque es un colectivo que se presenta bajo la denominación de “Paisajistas” cuyos miembros no quieren aparecer individualmente. Es un grupo que lleva desde 2017 haciendo intervenciones pictóricas en la calle y ayer inauguraron con la muestra “Vallas donde vayas”, con documentación de sus últimos trabajos, un libro, obra gráfica y muchas sorpresas.